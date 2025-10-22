Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el

Într-o perioadă în care schimbările de carieră devin tot mai frecvente, meseria de şofer pentru aplicaţii de ridesharing câştigă tot mai mult teren în România. Un exemplu din Bucureşti arată că, fără studii universitare, se pot obţine venituri lunare nete comparabile sau chiar mai mari decât cele ale unor profesionişti cu facultate.

Cazul concret

Un şofer Bolt din Bucureşti a lucrat 12 ore pe zi timp de o lună şi a realizat peste 900 de curse. După scăderea cheltuielilor (cartea de muncă, chirie, flota auto şi alte costuri), câştigul său net a fost de aproximativ 20.000 de lei.

Venitul brut pentru luna respectivă s-a ridicat la peste 26.000 de lei, iar cheltuielile totale au depăşit 5.700 de lei.

„Bani se fac, doar trebuie să îţi placă să munceşti. Da, e drept, sunt 11-12 ore pe zi, fără pauze”, a declarat şoferul.

De ce tot mai mulţi români aleg acest drum

Nu e nevoie de facultate – jobul este accesibil oricui deţine permis de conducere şi o maşină conformă cerinţelor aplicaţiilor. Program flexibil – poţi decide când şi cât lucrezi, în funcţie de propriile nevoi. Venituri competitive – cu implicare şi disciplină, se pot depăşi lunar 10.000 de lei net. Independenţă – fără birou, fără şefi direcţi şi fără program fix.

Ce trebuie avut în vedere

Program solicitant – multe ore la volan, de obicei între 10 şi 12 zilnic.

Cheltuieli considerabile – combustibil, întreţinerea maşinii, comisioane şi taxe.

Fluctuaţii de venit – există perioade mai slabe, în funcţie de cerere.

Stres şi oboseală – traficul aglomerat şi interacţiunea constantă cu pasagerii pot fi epuizante.

Concluzie

Pentru cei care nu se tem de muncă intensă şi doresc independenţă financiară, activitatea de şofer pe platforme de ridesharing poate fi o alternativă reală la joburile tradiţionale de birou. Fără a necesita studii superioare, acest domeniu oferă posibilitatea de a câştiga peste 10.000 de lei lunar, dacă există perseverenţă, rezistenţă şi seriozitate.