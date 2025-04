Jean-Claude Van Damme, vizat de DIICOT într-un dosar de proxenetism. Unde se petrecea totul: „Fetele erau dăruite actorului”

Îndrăgitul actor al filmelor de acţiune este menţionat într-un dosar penal investigat de DIICOT Iaşi. Conform primelor informaţii Jean-Claude Van Damme ar fi implicat într-o anchetă cu trafic de minori.

Jean-Claude Van Damme este acuzat de către DIICOT Iaşi că ar fi întreținut relații sexuale cu mai multe tinere românce victime ale traficului de persoane. Potrivit declaraţiei avocatului Adrian Cuculis, ar fi vorba despre o anchetă legată de o rețea de trafic de persoane și trafic de minori, coordonată de Morel Bolea, un autoproclamat „guru”, iar evenimentele descrise în dosar ar fi avut loc la Cannes, în Franţa.

Plângerea penală a fost depusă pe baza declarațiilor unui martor ocular, ceea ce permite implicarea autorităților române în anchetă. Investigația a fost demarată cu acordul Parchetului General.

Până în acest moment, Jean-Claude Van Damme nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la aceste acuzații.

Născut pe 18 octombrie 1960, în Belgia, într-o comună de lângă Bruxelles, Jean-Claude Van Damme a devenit cunoscut odată cu câştigarea diferitelor premii la concursurile de karate, sport pe care îl practică încă de la 10 ani. După 18 ani, acesta a început să ridice greutăți pentru a-și îmbunătăți fizicul, ceea ce a dus în cele din urmă la un titlu de culturism – Mr. Belgium.

La începutul anilor ’80 a plecat în Statele Unite ale Americii, unde lucra ca ospătar, şofer de taxi, livrator, iar mai apoi agent de pază. Odată ajuns la barul Woody’s Wharf din Newport Beach, care era deținut de însuși Chuck Norris, actorul de la Hollywood a decis să îl angajeze tânărul devenind astfel cascador în filme.

„Am fost agent de pază. Nu m-am bătut cu nimeni, am fost diplomat și, din fericire, nu am fost implicat în niciun incident la vremea respectivă. În timpul săptămânii, îl antrenăm pe Chuck trei zile din șapte (…) La un moment dat, în timpul antrenamentelor, l-am lovit pe unul din prietenii lui la ficat. Inițial, Chuck s-a supărat, dar apoi i-a trecut și am devenit buni prieteni”, a povestit Van Damme.