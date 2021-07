Jean-Claude Van Damme, show la volan pe manele. Ce piesă a ascultat celebrul actor de la Hollywood

Să vezi și să nu crezi. Celebrul actor Jean-Claude Van Damme a fost filmat într-o mașină plină cu români ascultând manele. Reputatul actor de la Hollywood a fost filmat de către un cetățean român, iar imaginile au fost distribuite LIVE pe Facebook.

Jean-Claude Van Damme a revenit în România și a fost surprins într-o ipostază inedită. Celebrul actor a fost filmat de un grup de clujeni în timp ce asculta manele.

În videoclipul LIVE de pe Facebook, Jean-Claude Van Damme poate fi văzut fumând o țigară, uitându-se la camera de filmat a telefonului mobil, ascultând o piesă de-a manelistului Tzanca Uraganu. Actorul se află din nou la noi în țară, iar de curând s-a filmat alături de Chef Hadad, în cursul serii de marți, 20 iulie.

Românii din Cluj nu au putut rata ocazia de a se filma alături de una dintre legendele filmelor de acțiune de la Hollywood. Surprinși de prezența actorului la el în mașină, șoferul autoturismului nu a pierdut timpul și a apăsat butonul de înregistrare al telefonului său, pentru a imortaliza momentul.

În momentul în care și-a dat seama că este filmat, reputatul actor l-a rugat pe șofer să închidă filmarea. Românul i-a spus că înregistrează doar ca să o păstreze amintire.

„No, no! Not good for social network (traducere: „Nu este OK pentru social media)” , a spus JCVD pe filmare.