Blestemul primului Superman din istorie. Actorul George Reeves a murit împușcat în cap la doar 45 de ani

Înainte ca Henry Cavill și Christopher Reeve să devină sinonimi cu imaginea lui Superman, un alt nume domina ecranul în costumul roșu-albastru al Omului de Oțel: George Reeves. Născut George Keefer Brewer, la 5 ianuarie 1914, în Woolstock, Iowa, actorul a avut o copilărie marcată de despărțirea părinților și a fost crescut de mama sa, care ulterior s-a recăsătorit cu Frank Bessolo. Acesta l-a adoptat pe George, care și-a schimbat numele în Reeves, și a fost figura paternală din viața lui.

De la promisiunea Hollywoodului la eticheta de Superman

Reeves și-a descoperit pasiunea pentru actorie în timpul liceului și a continuat să studieze arta dramatică la Pasadena Junior College. În 1940, s-a căsătorit cu actrița Ellanora Needles, însă mariajul lor a durat doar zece ani.

Cu un an înainte de nuntă, Reeves își făcea debutul într-un rol minor, dar important, în legendarul film Pe aripile vântului, apărând alături de Fred Crane în scena de deschidere. Acesta a fost începutul unei cariere promițătoare care, din păcate, avea să fie întreruptă de Al Doilea Război Mondial.

Reeves a fost recrutat în Forțele Aeriene ale Armatei SUA, unde a participat la producții teatrale menite să ridice moralul trupelor, printre care și spectacolul Winged Victory.

După război, însă, cariera sa cinematografică nu a mai avut aceeași ascensiune. Revenirea la viața civilă nu i-a adus succesul dorit în lumea filmului, iar în cele din urmă a acceptat rolul care avea să-l definească pentru totdeauna: Superman, în serialul TV Adventures of Superman.

O carieră condamnată de propriul succes

Deși interpretarea lui Superman i-a adus celebritate națională, Reeves a considerat acest rol mai degrabă o piedică decât o rampă de lansare.

În anii 1950, televiziunea era considerată inferioară filmului, iar rolurile de supereroi nu aveau prestigiul de azi. Deși serialul a fost un succes, iar copiii îl adorau, Reeves era frustrat. Salariul era modest, iar eticheta de Superman îi închidea ușile spre alte proiecte artistice.

Frustrările sale profesionale s-au accentuat când a încercat să joace în alte filme, dar imaginea sa era atât de asociată cu Superman încât publicul râdea chiar și în cele mai serioase scene.

În 1953, în filmul From Here to Eternity, apariția lui a fost întâmpinată cu hohote de râs în sălile de test. Chiar și după ce serialul a fost anulat în 1958, cariera sa era deja marcată iremediabil.

În paralel, și viața personală a lui Reeves era departe de a fi liniștită. Timp de trei ani, a avut o relație extraconjugală cu Toni Mannix, soția influentului director de la MGM, Eddie Mannix. Acesta era cunoscut în cercurile de la Hollywood și se vehicula că ar avea conexiuni cu mafia.

Deși Eddie nu părea deranjat de infidelitatea soției, sfârșitul relației cu Toni a fost dureros. Reeves se îndrăgostise între timp de o altă femeie, Leonore Lemmon, dar nici această relație nu avea să-i aducă liniște.

O moarte suspectă care ridică întrebări și azi

Pe 16 iunie 1959, la ora 4:30 dimineața, actrița Phyllis Coates, cunoscută pentru rolul lui Lois Lane, a fost trezită de un apel straniu.

Toni Mannix, tulburată și respirând cu dificultate, i-a spus: „Băiatul e mort. A fost ucis.” Era vorba despre George Reeves. Actorul fusese găsit mort în dormitorul său, împușcat în cap, cu un pistol Luger pe podea. Avea 45 de ani.

Oficial, poliția a catalogat decesul ca sinucidere. Însă, rapid, au apărut suspiciuni. Cei care se aflau în casă în momentul morții nu au alertat imediat autoritățile, ci au așteptat aproximativ 45 de minute înainte de a suna la poliție.

Printre cei prezenți se afla Leonore Lemmon, logodnica lui Reeves, care a făcut declarații bizare în acea noapte. Potrivit martorilor, Lemmon ar fi spus: „Se duce sus să se împuște.” Apoi, după un zgomot din dormitor: „Vedeți? A deschis sertarul să ia pistolul.” În final, s-a auzit o împușcătură, urmată de concluzia ei cinică: „V-am spus, s-a împușcat.”

Când poliția a ajuns, Lemmon a declarat că glumea, dar comportamentul ei a ridicat multe semne de întrebare. Investigația oficială a fost superficială: nu s-a analizat dacă Reeves apăsase pe trăgaci, nu s-au numărat gloanțele din armă, iar vânătăile de pe capul și corpul actorului au fost trecute cu vederea.

Teorii conspiraționiste și un mister nerezolvat: s-a sinucis sau a fost omorât?

Mama actorului nu a acceptat verdictul sinuciderii și a angajat un avocat celebru, Jerry Giesler, pentru a investiga cazul. Giesler a cerut o a doua autopsie și a început să conteste versiunea oficială.

Cu toate acestea, în mod inexplicabil, avocatul s-a retras rapid din caz, deși fusese plătit generos. Retragerea lui subită a alimentat și mai mult teoriile conspirației.

Unii susțin că Toni Mannix, devastată de despărțirea de Reeves, ar fi cerut ajutorul soțului ei, Eddie Mannix, pentru a pune capăt vieții actorului.

Datorită influenței lui Mannix în Hollywood și presupuselor legături cu crima organizată, un astfel de scenariu pare plauzibil. Alții cred că Toni însăși ar fi aranjat moartea și că soțul ei a mușamalizat întreaga situație.

Faptul că Toni a fost prima care a anunțat moartea lui Reeves, înainte ca poliția sau presa să afle, alimentează și mai mult speculațiile. De asemenea, comportamentul ciudat al Leonorei Lemmon și atmosfera tensionată din casa lui Reeves în noaptea tragediei adaugă straturi de mister acestui caz.

Un destin tragic, umbrit de mit și legendă

George Reeves a fost un actor cu un potențial real, dar a cărui carieră a fost deturnată de un rol care i-a adus celebritate, dar și ruină profesională.

În spatele zâmbetului lui Superman și al capei roșii se ascundea un bărbat marcat de eșecuri, frustrări și relații toxice. Moartea sa, catalogată oficial drept sinucidere, rămâne și astăzi învăluită în mister, alimentând legende urbane și teorii conspiraționiste.

Poate că adevărul nu va ieși niciodată la lumină. Dar povestea lui George Reeves rămâne una dintre cele mai enigmatice și triste din istoria Hollywoodului, un om care a întruchipat un erou pe ecran, dar care în viața reală a fost învins de propriii demoni și de complexitatea unei lumi care nu i-a oferit niciodată șansa de a fi el însuși.

Adevăratul blestem al lui Superman nu a fost rolul în sine, ci imposibilitatea de a scăpa vreodată de el.