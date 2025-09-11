„Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar 2026

România și-a desemnat filmul care o va reprezenta la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Alegerea a căzut pe „Jaful secolului” (Traffic), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu. Pelicula a atras deja atenția lumii cinematografice prin premiile câștigate la festivaluri importante și prin distribuția de marcă.

Cu o combinație de relevanță socială, intensitate dramatică și interpretări memorabile, „Jaful secolului” intră pe lista scurtă a marilor speranțe ale cinematografiei românești de a ajunge în atenția Academiei Americane de Film.

Premii internaționale și o distribuție de top

Filmul și-a început traseul festivalier la Varșovia, unde a avut premiera în competiția oficială și a câștigat trofeul pentru „Cel mai bun film”. A urmat Festivalul Internațional de la Tokyo, unde Anamaria Vartolomei a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță”, și Festivalul de la Shanghai, unde publicul a acordat pelicula premiul său. În România, premiera a avut loc la Cluj, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Din distribuția principală fac parte Anamaria Vartolomei, Ionuț Nicolae și Rareș Andrici, actori care au confirmat deja în producții anterioare, completată de nume precum Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Thomas Ryckewaer și Mike Libanon.

„Jaful secolului” este o coproducție româno-belgiano-olandeză, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Forum Film va lansa pelicula în cinematografele din România pe 23 septembrie, iar SBS Internațional se ocupă de distribuția globală.

Lista scurtă a nominalizărilor la Oscar va fi anunțată pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Gala premiilor va avea loc la Los Angeles, pe 15 martie 2026.

O regizoare cu o viziune distinctivă

Teodora Ana Mihai, născută la București și stabilită în Belgia, s-a remarcat printr-un stil vizual aparte, în care documentează realități sociale cu o sensibilitate poetică. A debutat cu documentarul „Waiting for August”, care i-a adus recunoaștere internațională, iar în 2021 a prezentat primul său lungmetraj de ficțiune, „La Civil”. Acesta a obținut premiul Prix de l’Audace în secțiunea Un Certain Regard la Cannes, confirmând-o ca pe una dintre vocile puternice ale noii generații de cineaști.

„Jaful secolului” marchează o colaborare de marcă cu Cristian Mungiu, scenaristul filmului, ale cărui creații au pus de mai multe ori România pe harta cinematografiei mondiale. Mihai reușește să ducă mai departe tradiția Noului Val românesc, îmbogățind-o cu propria estetică și perspectivă.

Cristian Mungiu, un nume de referință în cinema

Scenaristul filmului, Cristian Mungiu, este unul dintre cei mai premiați regizori români. După debutul cu „Occident” (2002), a obținut consacrarea internațională cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” (2007), distins cu Palme d’Or la Cannes. Filmele sale ulterioare – „După dealuri”, „Bacalaureat” sau „R.M.N.” – au confirmat un cineast preocupat de complexitatea socială și morală a României contemporane.

Colaborarea lui Mungiu la scenariul „Jaful secolului” adaugă o dimensiune suplimentară filmului, aducând profunzime și o notă de realism dur. Această asociere între viziunea regizorală a Teodorei Ana Mihai și scriitura incisivă a lui Mungiu reprezintă unul dintre atuurile majore ale producției în competiția Oscarurilor.

Pentru România, nominalizarea la Oscar rămâne un obiectiv ambițios. Deși filme precum „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” sau „Colectiv” au atras atenția internațională, trofeul nu a fost câștigat până acum. Alegerea „Jafului secolului” reflectă încrederea comunității cinematografice în potențialul său artistic și în forța mesajului pe care îl transmite.

Succesul filmului ar fi nu doar o recunoaștere pentru echipa de creație, ci și un pas important pentru consolidarea poziției României în cinematografia mondială. Gala Oscarurilor din 2026 se anunță, așadar, un moment de așteptare și speranță pentru întreaga industrie de film autohtonă.