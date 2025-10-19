Ultima ora
19 oct. 2025
de Diana Dumitrache

ȘTIRI EXTERNE
Jaf ca în filme la Muzeul Luvru. Hoţii au fugit cu bijuteriile Coroanei Franţei
Un jaf spectaculos a avut loc la celebrul Muzeu Luvru din Paris (Foto: Profimedia)

Un jaf spectaculos a avut loc duminică dimineaţa la celebrul Muzeu Luvru din Paris, unde mai mulţi hoţi au reuşit să sustragă mai multe bijuterii de mare valoare. Incidentul s-a petrecut în doar zece minute, între orele 10:30 şi 10:40 (ora României), potrivit Agerpres, care citează agenţia AFP.

Jaf la Muzeul Luvru

Trei bărbaţi mascaţi ar fi pătruns în clădire folosind un lift tehnic, cunoscut şi ca ascensor de marfă, şi au ajuns direct în Galeria Apollo – sala care găzduieşte bijuteriile Coroanei Franţei. Potrivit unei surse din poliţie, hoţii aveau asupra lor mici fierăstraie şi drujbe portabile, cu ajutorul cărora au spart două vitrine de sticlă în care erau expuse bijuteriile. În total, au reuşit să fure nouă piese preţioase înainte de a fugi de la faţa locului pe un scuter.

„Un jaf a avut loc în această dimineaţă la deschiderea Muzeului Luvru. Nu există răniţi. Mă aflu la faţa locului alături de echipele muzeului şi ale poliţiei. Constatări în curs”, a declarat ministrul Culturii din Franţa, Rachida Dati. Oficialul a mai anunţat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei.

Bijuteriile furate de la Muzeul Luvru (Foto: X)

Bijuteriile furate de la Muzeul Luvru (Foto: X)

Valoarea obiectelor furate

Autorităţile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili valoarea obiectelor furate şi pentru a-i identifica pe făptaşi. Se crede că jaful a fost planificat în detaliu, având în vedere precizia cu care a fost executat şi cunoaşterea structurii interne a clădirii.

Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, a atras aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% străini. Incidentul are loc pe fondul unei serii de jafuri comise în ultimele luni în muzee din Franţa, prejudiciile totale fiind estimate la aproape şapte milioane de euro.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
