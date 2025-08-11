Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani"
11 aug. 2025 | 15:40
de Iulia Kelt

Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri"
Părerea lui Jackie Chan despre filmele de la Hollywood / Foto: The Action Elite

La Festivalul de Film de la Locarno din 2025, legendarul actor și regizor Jackie Chan a oferit un discurs sincer despre starea actuală a industriei cinematografice hollywoodiene, exprimându-și dezamăgirea față de calitatea filmelor produse de marile studiouri.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, Chan a subliniat că motivația principală a acestora nu mai este arta filmului, ci profitul financiar.

„Banii au devenit prioritatea studiourilor mari”

Jackie Chan a declarat că filmele vechi, în opinia sa, sunt mult mai bune decât cele produse în prezent. „Acum, multe dintre marile studiouri nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri. Ei investesc milioane și se gândesc doar cum să-și recupereze banii. Nu poți depăși bugetul, iar asta face foarte dificilă realizarea unui film de calitate”, a explicat actorul, potrivit Deadline.

În timpul discuției cu Giona Nazzaro, directorul festivalului, Chan a povestit cu umor și sinceritate despre începuturile carierei sale și despre cum a învățat să facă fiecare meserie de pe platoul de filmare: de la cascadorie și coordonarea scenelor de acțiune, până la regie și montaj.

„În toată Asia, doar doi regizori pot face totul: să scrie, să regizeze, să joace, să coordoneze cascadorii și să editeze. Unul este Sammo Hung, celălalt sunt eu”, a spus Jackie Chan cu vădită mândrie.

Cariera lui Jackie Chan în Hollywood, dar și impactul cultural al filmelor sale

Jackie Chan a dezvăluit că, în anii 2000, a decis să renunțe la proiectele hollywoodiene, din cauza dificultăților în a se conecta cu publicul american și din cauza scenariilor slab scrise.

Totuși, înainte de a-și încheia definitiv cariera în SUA, a acceptat să joace în filmul „Rush Hour”, o producție care, deși limitată ca buget și spațiu pentru scenele de acțiune, a reușit să devină un succes și să schimbe cultura cinematografică.

„Rush Hour a fost ultima încercare. Dacă nu reușea, încheiam totul”, a mărturisit Chan. În plus, el și-a definit mereu scopul profesional ca fiind acela de a fi „un pod intercultural între Statele Unite și China”.

La festivalul de la Locarno, unde a primit premiul Pardo alla Carriera pentru întreaga carieră, au fost proiectate și filmele sale clasice, „Project A” și „Police Story”, amintind publicului de contribuția sa unică în cinematografie.

