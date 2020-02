Arnold Schwazenegger și Jackie Chan, în cel cel mai ciudat trailer: de ce este neobișnuit The Iron Mask

Pe lista filmelor pe care le aștepți în 2020, s-ar putea să nu fie inclus și The Iron Mask cu Jackie Chan și Arnold Schwarzenegger, dar din trailer, pare suficient de ciudat încât să fie interesant.

Clasificat ca fiind un pic bizar, în urmă cu puțin timp, a ajuns online trailerul pentru The Iron Mask. Acesta este un film de aventură care îi va avea în fruntea distribuției pe unii dintre cei mai populari actori de pe mapamond când vine vorba de super producții de acțiune. Departe de a mai fi însă la prima tinerețe, asocierea celor doi se anunță a fi una spectaculoasă.

Cei doi au mai jucat o singură dată împreună, în Around the World in 80 days (În jurul lumii în 80 de zile), dar asocierea lui Jackie Chan cu Arnold Schwarzenegger promite să aducă foarte mulți oameni în cinematografe, indiferent cât de bun sau mai puțin bun este filmul. Cu producțiile lor de sine stătătoare, Arnold și Jackie nu au mai fost la fel de relevanți la box office în ultimul deceniu, dar poate a avut legătură cu faptul că au încercat să facă aceleași lucruri ca în urmă cu 30 de ani. Nu este cazul noului The Iron Mask.

Ca referință, filmul este destul de vechi, în mod surprinzător, dar a fost lansat doar pe piața din China, în august 2019. Efortul de marketing pentru vestici abia a început, cu lansarea trailerului de mai sus în limba engleză. Pelicula va fi distribuită de Signature Entertainment, iar trailerul pune, în mare parte, accent pe întâlnirea dintre personajele celor două vedete. În practică însă, este clar că filmul este despre mult mai mult decât atât.

În The Iron Mask, Jackie Chan joacă rolul unui prizonier captiv în Turnul Londrei. Schwarzenegger este James Hook, o referință probabil la căpitanul Hook, dar acest detaliu nu este foarte clar. Distribuția îi mai include pe regretatul Rutger Hauer, Jason Flemyng și Charles Dance. Premiera în Europa și Statele Unite este programată pentru 10 aprilie 2020.