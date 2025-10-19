Izolaţie apartament exterior, la final de 2025. Ai nevoie de autorizaţie?

Izolarea termică a unui apartament la exterior este o soluție eficientă pentru reducerea pierderilor de căldură iarna și pentru menținerea unei temperaturi confortabile vara. Totuși, fiind o intervenție asupra fațadei, adică asupra unei părți comune a clădirii, lucrarea nu poate fi executată oricum, ci trebuie să respecte prevederile legale. În 2025, regulile rămân clare: izolarea exterioară a unui apartament intră sub incidența legii privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Potrivit Legii nr. 50/1991, orice lucrare care modifică aspectul sau structura unei clădiri necesită autorizație, cu excepția reparațiilor minore. Astfel, pentru izolarea exterioară este obligatorie obținerea unei autorizații de construire, întrucât aceasta schimbă textura, grosimea și adesea culoarea fațadei blocului.

Cum se obține autorizația pentru izolarea exterioară

Autorizația este eliberată de primăria localității în care se află imobilul, prin serviciul de urbanism. Primul pas constă în obținerea certificatului de urbanism, care stabilește regimul imobilului și avizele necesare. Pe baza acestui document se întocmește Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire (DTAC), semnată de specialiști, arhitect, inginer structurist sau proiectant de instalații, în funcție de caz.

Dosarul complet trebuie să includă cererea tip, copia actului de proprietate, proiectul DTAC, referatele de verificare, avizele impuse de certificatul de urbanism (precum cele de la mediu, pompieri sau operatorii de utilități) și dovada achitării taxelor locale. Termenul standard pentru emiterea autorizației este de 30 de zile de la depunerea dosarului, iar aceasta este valabilă 12 luni pentru începerea lucrărilor.

Când nu este necesară autorizația și ce riscuri există

Doar lucrările minore de întreținere, care nu modifică aspectul exterior al clădirii și nu se află pe imobile din zone protejate sau clasate ca monumente istorice, pot fi executate fără autorizație. Totuși, izolarea exterioară nu se încadrează, de regulă, în această categorie. Unele primării pot accepta excepții doar dacă materialele folosite și culoarea se potrivesc perfect cu cele existente, dar aceste cazuri sunt rare și aplicabile mai ales la case individuale cu înălțime redusă.

Executarea lucrării fără autorizație și fără acordul asociației de proprietari reprezintă o încălcare a legii. Proprietarii care fac izolația pe cont propriu riscă amenzi de mii sau chiar zeci de mii de lei, iar autoritățile pot dispune refacerea sau desființarea lucrării. În plus, o intervenție neautorizată poate duce la deteriorări ale pereților vecinilor, caz în care proprietarul este direct răspunzător pentru daune.

De asemenea, un apartament cu modificări neautorizate poate ridica probleme la vânzare, nu este eligibil pentru programele de reabilitare termică finanțate de stat sau din fonduri europene și poate afecta valabilitatea poliței de asigurare. În schimb, o lucrare efectuată legal, cu autorizație, garantează respectarea normelor tehnice și urbanistice și asigură protecția proprietarului în fața eventualelor litigii.