Când și la ce tip de renovare nu ești obligat să-ți anunți vecinii

Renovările te ajută să-ți faci căminul mai frumos și mai confortabil, dar nu toate necesită un anunț sau acord din partea vecinilor. Vezi în rândurile de mai jos când poți lucra liniștit, fără să declanșezi discuții în bloc sau să primești reclamații.

Lucrări de renovare pentru care nu ai nevoie de acordul vecinilor de bloc

Reparații simple, fără impact structural sau vizual

Conform Legii 50/1991, anumite lucrări nu necesită autorizație și, implicit, nu trebuie anunțați vecinii dacă:

faci reparații la tâmplărie interioară (uși, ferestre) sau exterioară, dar păstrând forma și dimensiunea golurilor

refacești numai țevăria, instalațiile sanitare sau electrice în interiorul proprietății

zugrăvești, tencuiești sau pui placaje, atât în interior, cât și în exterior, fără a schimba design-ul fațadei

repari acoperișul sau gardul cu aceeași formă și material ca înainte

modifici finisaje și pardoseli, fără a interveni structural

Renovări fără efecte asupra zonelor comune

Legea prevede că, dacă renovările sunt exclusiv în proprietatea ta, fără a atinge pereți comuni, structura blocului sau instalațiile comune, nu ai obligația să obții acordul vecinilor sau al asociației de proprietari.

În plus, dacă modifici suprafața construită (de exemplu adaugi un perete interior) fără a interveni structura, trebuie doar să informezi asociația de proprietari și autoritățile fiscale, în termen de 30 de zile. Atenție: fără informare, există riscul să fii sancționat cu amendă între 200 și 1.000 de lei Wall-Street.

De asemenea, nu ai nevoie de acord dacă:

peretele pe care vrei să lucrezi nu este comun (nu separă apartamentul tău de al altora)

nu modifici fațada, balconul sau structura clădirii

lucrările se desfășoară în intervalul orar legal, fără a deranja zgomotos locatarii (de obicei între 08:00 și 20:00, și evitarea orelor de odihnă 13:00–15:00 și după 22:00)

Lucrări ce necesită acord și autorizație

În schimb, trebuie să obții acord scris al vecinilor, consimțământul asociației de proprietari și, adesea, autorizație de construire dacă:

modifici structura de rezistență (demolări sau mutări de pereți)

schimbi destinația spațiului (ex: transformi apartament în birou sau spațiu comercial)

afectezi fațade, spații comune, instalații comune

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni serioase: de la amenzi între 500 și 100.000 de lei, până la răspundere penală dacă pui în pericol structura clădirii ori viața locatarilor.