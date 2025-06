Iulie exploziv pe Netflix: reveniri spectaculoase, premiere emoționante și acțiune cât cuprinde

Luna iulie 2025 aduce un val de producții spectaculoase pe Netflix, perfecte atât pentru serile petrecute la răcoare în casă, cât și pentru zilele leneșe de vacanță. Printre cele mai așteptate titluri se numără The Old Guard 2, cu o Charlize Theron mai intensă ca niciodată, revenirea fantasticului Sandman, dar și o porție serioasă de comedie cu Happy Gilmore 2. Nu lipsesc nici dramele emoționante, producțiile originale pentru copii, anime-uri captivante și evenimente live care promit să facă istorie. Dacă te întrebi ce să vezi pe Netflix în iulie, pregătește-te pentru o lună plină!

Războinici nemuritori, visători întunecați și comedii cu legendă

Netflix deschide luna cu The Old Guard 2, din 2 iulie, o continuare plină de acțiune și emoție, în care Andy (Charlize Theron) și echipa sa de nemuritori luptă cu un nou inamic, în timp ce se confruntă cu secretele propriei existențe. Regizat de Victoria Mahoney și cu apariția specială a Umei Thurman, filmul se bazează pe seria de benzi desenate a lui Greg Rucka și promite să ridice miza.

Tot pe 2 iulie începe și sezonul 3 din Tour de France: Unchained, iar din 3 iulie ai parte de prima parte din Sandman: Sezonul 2. Reuniunea Nesfârșiților îl plasează pe Morfeu în centrul unui conflict periculos și mitologic, iar volumul 2 și un episod special sunt programate pentru 24 și 31 iulie.

Comedia revine în forță cu Happy Gilmore 2 (25 iulie), cu Adam Sandler, Julie Bowen și apariții-surpriză din partea lui Eminem și Bad Bunny. Fanii comediilor clasice vor avea de ce să zâmbească.

Reality-shows, drame, mistere și box live în ringul verii

Pentru cei pasionați de reality show-uri, serialul Building the Band (din 9 iulie) aduce o competiție muzicală cu un twist: participanții nu se văd între ei, ci se bazează doar pe voce. În aceeași zi începe și The Gringo Hunters, o poveste tensionată despre o echipă mexicană de elită care vânează fugari americani.

Printre dramele de neratat din această lună se numără Delirium (18 iulie), despre o femeie prinsă într-un labirint al propriei minți, Untamed (17 iulie), cu o anchetă tensionată în mijlocul sălbăticiei din Yosemite, și Letters from the Past (23 iulie), care explorează secretele unei familii prin intermediul unor scrisori uitate.

Evenimentele live oferă o porție serioasă de adrenalină: Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 are loc pe 12 iulie, în direct de la Madison Square Garden, iar WWE Evolution: 2025, primul eveniment WWE exclusiv feminin, promite să fie un moment istoric pe 14 iulie.

Sitcomuri, anime, documentare și titluri de colecție

În zona de comedie, Leanne (31 iulie) oferă un sitcom cu accente sudiste despre viața unei femei abandonate de soț după 33 de ani de căsnicie, interpretată de comedianta Leanne Morgan. Tot în iulie ai și serialul romantic Too Much (din 10 iulie), creat de Lena Dunham, despre o newyorkeză care își caută echilibrul la Londra.

Pentru fanii anime, Leviathan (din 10 iulie) propune o aventură steampunk cu miză globală, iar pentru copii, 7 Bears (10 iulie) reinterpretează basmele clasice cu o gașcă de ursuleți jucăuși.

Documentarele includ Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers (1 iulie), o privire detaliată asupra atentatelor teroriste din 2005, și Critical: Between Life and Death (23 iulie), care urmărește momentele decisive din spitalele londoneze.

Cei care iubesc filmele de colecție se vor bucura de revenirea pe platformă a unor titluri iconice precum The Matrix, Joker, Forrest Gump, A Beautiful Mind (din 4 iulie), Heat și Split (din 1 iulie).

Luna iulie pe Netflix e ca un festival digital al tuturor gusturilor: filme de acțiune, fantezie, reality show, comedie, dramă, box și anime – toate într-un singur loc. Indiferent dacă ești acasă, în concediu sau pur și simplu cauți ceva nou, platforma te întâmpină cu o selecție extrem de bogată. Deschide-ți lista de preferințe și adaugă-ți favoritele, pentru că iulie se anunță plin de binge!