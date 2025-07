Irina Columbeanu, despre tatăl ei, despre Monica și cum e să aibă frați vitregi. Ce spune despre copilul mamei sale cu Mr. Pink: ”Sunt mătușa cool”

Stabilită în America, Irina Columbeanu s-a întors, pentru o scurtă perioadă, în România. Scopul principal al șederii sale în țara noastră este, evident, să petreacă niște timp cu tatăl ei, Irinel Columbeanu. Și, nu ascunde ea, se bucură că l-a găsit într-o stare fizică și psihică mai bine față de anul trecut. Cu toate acestea, nu vas ta prea mult în România, pentru că are programată și o vacanță alături de Ramona Gabor, pe Costa de Azur a Franței. Dar, când se va întoarce, va avea grijă, din nou, să îl răsfețe pe Irinel, pe tatăl ei și chiar să îi gătească. În altă ordine de idei, Irina nu ascunde că visează să devină medic chirurg și că se mândrește cu realizările sale academice de până acum. Când vine vorba de mama ei, de Monica, Irina Columbeanu devine însă misterioasă și se ferește să vorbească despre copilul pe care vedeta l-ar fi născut alături de Mr. Pink.

Bună, Irina! Mă bucur să te văd atât de mare. Mai înaltă decât mine, ceea ce nu-i mare lucru, dar e bine… Te-ai întors în România. Ești la Sirenele. Cum de?

Sunt prietenă bună cu Andra și cu Răzvan și ne știm din LA, pentru că Răzvan tocmai a absolvit de la UCLA. Deci eram prin aceeași zonă și eu cu prietenul meu de familie, Matei Nico, ne-am întâlnit cu ei prin LA și am devenit prieteni. Și mi-au zis de acest film și cât de multă muncă au depus să îl creeze în cinci ani. Deci m-am decis să vin să-i susțin, mai ales cât sunt în România. Adică, de ce nu?

Ai vorbit cu ei de o carieră ca actriță, ca model?

Sincer, nu cred că aș fi o actriță prea bună, nu vreau. Nu știu, nu cred că am acel talent în mine, însă modeling-ul… Am mai făcut și îmi place și mi-ar plăcea să continui.

Te-am văzut pe niște coperți la Malibu, în reviste, era mama ta foarte mândră. Îi calci pe urme Monicăi?

Păi am fost pe copertă mai mult pentru faptele mele în zona academică. Am primit Youth of the Year, adică a trebuit să am multe speech-uri și să dau interviuri, să scriu eseuri și multe competiții prin LA. Și am câștigat două competiții și de asta am fost pe acea revistă.

Care vrei să fie specializarea ta?

Păi, să fiu medic-chirurg.

Ce domeniu? Chirurg general? Neurochirurg? Chirurgie miocardică?

M-am decis să nu mă clasez într-o ”cutie” gen, specifică, pentru că știu că în anii de medicină la facultate foarte multe se pot schimba și sincer îmi plac toate subiectele legate de medicină, deci nu vreau să mă limitez în acest fel.

Nu ți-e frică să tai ceva, știu eu, o bucată de carne dintr-un om?

Nu cred, am mai disecat un porc, o inimă de capră. La școală. Da, a fost super, adică n-a fost super… (râde, n. red.) Dar nu mi-a fost greață sau nimic, deci știu că pot să o fac.

Ce-ți mai dorești tu?

Păi să fiu la fel de fericită ca și mama mea și să am o carieră bună ca și medic și să călătoresc.

Ai venit în România, ai venit la tatăl tău. Țineam legătura cu Irinel, am vorbit destul de des despre tine. Cum l-ai găsit?

L-am găsit mai bine decât anul trecut. Mi se pare că avea gândirea mai clară decât anul trecut și mă bucur mult că e tratat bine la azilul lui și da, e bine, e fericit că m-a văzut.

Am înțeles că veți pleca într-un concediu împreună?

Nu, eu cu el, eu cu mătușa mea, Ramona, o să mergem în sudul Franței pentru câteva zile.

Drăguț, cine plătește?

Ce întrebare mai e și asta? Nu contează… Dar o să fie bine oricum, oricine plătește, tot în sudul Franței vom fi.

Ce vrei faci pe acolo?

Nu știu, adică plaja, știu că e foarte faină. Probabil o să ieșim prin terase sau ceva. O să-mi văd și prietena, foarte bună din America, că ea are o casă acolo și o să stau și la ea câteva zile.

Ce mai e în program cu tatăl tău vara asta?

Același program, să ieșim la restaurante, la plimbări, să îi gătesc probabil, da, din astea….

Gătești?

Puțin. Data trecută i-am făcut pește și salată, deci anul trecut i-am făcut o dată niște paste. Nu știu, orice vrei…

Ești bună de măritat. Apropo, cum stai cu dragostea?

Nimic momentan, nimic prea serios, nu. Nimic, nici nimic și nici prea serios.

Cum e să fii soră mai mare?

E bine, am un frate vitreg foarte drăguț, are 15 ani.

Tot am auzit că Monica a mai născut.

Da, și eu am auzit aceste zvonuri, numai că nu e locul meu să comentez momentan.

Și atunci, tot soră mai mare ești, cum te descurci cu fratele mai mic?

Bine, mă descurc bine, îmi place. Adică nu știu dacă vreau copii încă, deci îmi place cam oportunitatea de a fi gen mătușa cool, și știi? Mătușa năzdravană.