Cum arată camera de azil în care locuiește Irinel Columbeanu. De la lux la condiții modeste. Fostul afacerist nu își mai amintește nici câți ani are

Viața se poate schimba radical, uneori în moduri greu de imaginat. A fost unul dintre cei mai mediatizați milionari din România, un simbol al vieții extravagante. Astăzi, Irinel Columbeanu locuiește într-un centru de îngrijire pentru vârstnici, într-o cameră modestă de lângă București. Reporterii Antena Stars au fost în vizită la fostul afacerist, alături de Mara Bănică, care a surprins într-un reportaj emoționant schimbările dramatice din viața acestuia.

În urmă cu doar un deceniu, Irinel Columbeanu trăia în lux, într-un conac impresionant, înconjurat de opere de artă, mașini scumpe și o viață socială tumultuoasă.

Acum, stă liniștit la prânz în sufrageria centrului pentru seniori de la Snagov, acolo unde este rezident de peste un an. Reținut, dar politicos și elegant ca întotdeauna, fostul om de afaceri a primit vizita Marei Bănică cu un zâmbet discret și o glumă subtilă.

Chiar dacă a pierdut tot ce însemna avere, încă se îngrijește: păstrează în cameră câteva parfumuri de calitate și haine elegante, inclusiv un sacou din piele întoarsă, personalizat cu numele său.

În timpul discuției, Irinel a mărturisit cu o voce caldă și resemnată că nu a reușit să voteze la ultimele alegeri.

Mobilitatea redusă îl ține departe de lume, iar zilele lui se scurg liniștit între aceleași rutine, în liniștea căminului de seniori. Interacțiunile cu exteriorul sunt din ce în ce mai rare, dar în ciuda izolării, fostul afacerist a rămas același gentleman rafinat.

Cu zâmbetul său blând și gesturile elegante, Irinel Columbeanu își păstrează demnitatea și eleganța în fiecare conversație. Poartă încă haine îngrijite, pantofi de firmă, și păstrează în suflet o politețe care nu s-a șters odată cu pierderea averii.

În spatele privirii obosite, se citește însă o lumină discretă – semnul unui om care a cunoscut totul și care, în tăcerea anilor, nu a uitat cum să fie om.

Poate cel mai emoționant moment al vizitei a fost acela în care Mara Bănică l-a întrebat pe Irinel Columbeanu câți ani are. Răspunsul a venit după o pauză: ”71”.

În realitate, fostul afacerist are 68 de ani. Își amintește, totuși, că s-a născut în 1957, iar cu ajutorul Marei Bănică își dă seama de vârsta corectă. E o dovadă a trecerii timpului, dar și a fragilității din ce în ce mai vizibile.

În camera sa mică, Irinel Columbeanu păstrează fotografii cu fiica sa, Irina, care trăiește acum în SUA alături de mama ei, Monica Columbeanu, și de noua familie a acesteia.

”Pe 16 iunie mi-a spus că are biletul deja luat. De-abia aștept s-o văd! Are 18 ani. Mi-a spus (să merg acolo, în SUA, n.r.), dar nu am fost tentat.”, spune fostul afacerist.