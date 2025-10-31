ÎPS Teodosie își pierde din influență. Ce privilegii i-au fost luate

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 18:15
de Badea Violeta

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, trece printr-o perioadă dificilă, după ce Patriarhul Daniel i-a limitat influența asupra mediului academic al Facultății de Teologie din Constanța.

Ce restricții i-au fost impuse lui ÎPS Teodosie

Decizia Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei îi retrage lui ÎPS Teodosie dreptul de a acorda binecuvântări pentru angajările și promovările profesorilor în cadrul Facultății de Teologie din Constanța.

Conform regulilor Bisericii Ortodoxe Române, profesorii din învățământul teologic universitar și preuniversitar trebuie să primească binecuvântarea unui ierarh pentru a putea preda.

Până acum, acest drept îi aparținea Arhiepiscopului Tomisului, dar acum binecuvântarea va fi oferită direct de Patriarhul Daniel, care deține și funcția de mitropolit al Munteniei.

Această măsură limitează semnificativ puterea lui Teodosie asupra mediului academic constănțean și marchează o restrângere a atribuțiilor pe care le deținea de peste două decenii, fiind anterior profesor universitar și decan al facultății. La vârsta de 65 de ani, el a fost forțat să se pensioneze, decizie pe care a contestat-o în instanță, fără succes.

De ce a scăzut influența Arhiepiscopului Tomisului

Retragerea dreptului de a acorda binecuvântări vine după ani de tensiuni între ÎPS Teodosie și conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Arhiepiscopul Tomisului a fost implicat de mai multe ori în conflicte cu Patriarhul Daniel, contestându-i deciziile și încălcând regulile interne ale bisericii. În trecut, el a fost sancționat prin interdicția de a sluji în afara Arhiepiscopiei, măsură ulterior ridicată.

Mai recent, el a fost mustrat de Sfântul Sinod după ce a făcut declarații cu tentă politică, catalogate ca interferente cu viața politică și campaniile electorale. Astfel de controverse i-au afectat imaginea și au contribuit la reducerea influenței sale în cadrul BOR, atât în mediul academic, cât și în viața bisericii.

Cum afectează aceste decizii cariera lui Teodosie

Limitarea atribuțiilor lui ÎPS Teodosie reprezintă o lovitură majoră asupra autorității sale și asupra modului în care poate influența Facultatea de Teologie din Constanța. Retragerea dreptului de a binecuvânta angajările și promovările reduce substanțial controlul său asupra numirilor și deciziilor academice.

Arhiepiscopul Tomisului rămâne una dintre cele mai controversate figuri ale BOR, atât datorită declarațiilor sale publice, cât și a relațiilor cu anumite personaje politice. Sancțiunile și restricțiile recente reflectă efortul conducerii BOR de a controla mai strict influența ierarhilor asupra mediului academic și de a preveni implicarea în decizii care ar putea genera tensiuni în biserică sau în societate.

Astfel, cariera și autoritatea lui ÎPS Teodosie în cadrul Facultății de Teologie vor fi puternic afectate, iar ierarhul se află acum într-o poziție mult mai limitată comparativ cu perioada în care conducea fără restricții instituția academică constănțeană.

