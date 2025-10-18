Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 12:08
de Andrei Simion

iPhone Fold ar veni cu ecrane mai mici decât era prevăzut, dar când se va lansa, de fapt

iPhone Fold ar veni cu ecrane mai mici decât era prevăzut, dar când se va lansa, de fapt
Zvonurile despre primul Apple iPhone pliabil se înmulțesc, iar cel mai nou raport indică dimensiuni de ecran mai mici decât estimările inițiale și o fereastră de lansare care ar putea aluneca. Potrivit unei note Mizuho Securities, citată de The Elec, modelul ar avea un panou extern de 5,38 inch și un ecran intern de 7,58 inch — ambele sub valorile vehiculate anterior (5,5 și 7,8 inch). Numele comercial ar putea fi iPhone Fold sau, alternativ, iPhone Ultra, scriu cei de la 9to5mac.com.

Ce spun noile zvonuri despre ecrane

Dacă cifrele se confirmă, iPhone Fold ar fi, când este pliat, aproape un „mini” modern: apropiat de diagonala de 5,4 inch a vechiului iPhone mini. Deschis, ecranul de 7,58 inch ar deveni de departe cel mai mare panou folosit vreodată pe un iPhone. Dimensiunile mai mici decât așteptările pot sugera fie o optimizare pentru ergonomie și greutate, fie constrângeri de producție și randament la furnizori.

Raportul vorbește și despre posibile limitări de stoc la debut, pe fondul unui proces prelungit de finalizare a designului — în special al balamalei. Acest element este critic pentru durabilitate și poate influența atât grosimea dispozitivului, cât și pliul vizibil al ecranului.

Când se lansează, de fapt

Ținta internă a companiei ar rămâne toamna lui 2026, dar sursele indică un risc real de întârziere. În cel mai pesimist scenariu, lansarea s-ar putea muta în 2027 dacă producția întâmpină probleme la scară sau dacă Apple decide să acorde timp suplimentar validării designului final. Chiar și într-un scenariu de lansare în 2026, disponibilitatea inițială ar putea fi limitată, cu stocuri reduse față de cererea așteptată.

Pe termen scurt, ne așteptăm la mai multe scurgeri de informații până la sfârșitul lui 2025, odată cu blocarea specificațiilor. Până atunci, dimensiunile de 5,38/7,58 inch și fereastra 2026–2027 rămân reperele cele mai plauzibile pentru iPhone-ul pliabil al Apple.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
