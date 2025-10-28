iPhone 20 fără butoane fizice, ar miza pe o soluție care redefinește filosofia Apple, potrivit unor surse

Apple ar pregăti pentru modelul aniversar „iPhone 20”, așteptat în 2027, trecerea completă la butoane solid-state cu feedback haptic, renunțând la toate controalele fizice tradiționale: Power, volum, butonul de acțiune și declanșatorul camerei. Scurgeri recente susțin că soluția ar fi trecut de verificări funcționale și ar fi planificată pentru producție odată cu lansarea generației din 2027. Deși informația rămâne la stadiul de zvon, contextul istoric sugerează că Apple a mai testat această direcție. scrie 9to5mac.com.

De ce ar dispărea butoanele clasice de pe iPhone

Trecerea la „solid-state” ar putea însemna o carcasă mai unitară, cu etanșeitate mai bună și mai puține piese mobile predispuse la uzură. Apple folosește deja haptice care imită apăsarea pe MacBook (trackpad) și, anterior, pe iPhone cu tasta Home „falsă”, astfel că extinderea pe toate controalele nu ar fi o premieră absolută, ci o generalizare a unei tehnologii validate.

Un alt motiv invocat de surse este designul „all-glass”, cu ecran care ar putea „îmbrăca” marginile telefonului și fără decupaje vizibile. Eliminarea butoanelor fizice ar ajuta la păstrarea unui profil neted, continuu, mai ales pentru un model aniversar care, tradițional, marchează un salt de design (așa cum a făcut iPhone X la 10 ani).

Rămân totuși întrebări practice: cum se comportă hapticele în frig sau cu mănuși, cum se asigură accesibilitatea pentru utilizatorii cu nevoi speciale și ce soluție de „reset” există dacă sistemul îngheață (rol îndeplinit de regulă de butoanele fizice). Este probabil ca Apple să compenseze prin gesturi pe ecran, combinații tactile sau o zonă haptică „de urgență” pentru repornire.

Un detaliu important de reținut: planurile pentru produse aflate la câțiva ani distanță se pot schimba. Trecerea la butoane solid-state fusese vehiculată și pentru iPhone 16 Pro, dar nu s-a materializat. Dacă însă iPhone 20 aduce această schimbare, ar putea deveni cea mai vizibilă diferență hardware a modelului aniversar, cu impact atât în design, cât și în ergonomie.