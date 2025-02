Alina Sorescu, dezvăluiri tulburătoare: „Fosta soacră se temea că voi avea soarta Mădălinei Manole”

Alina Sorescu face mărturisiri surprinzătoare despre căsnicia ei cu Alexandru Ciucu. Artista susține că fosta soacră își făcea griji pentru siguranța ei, ba chiar a comparat-o cu regretata Mădălina Manole, temându-se că ar putea avea un destin asemănător. Într-un interviu recent, cântăreața a povestit detalii care scot la iveală tensiunile din fosta sa relație.

Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu a fost finalizat oficial pe 27 ianuarie 2025, după trei ani de procese. De atunci, cei doi foști soți au făcut dezvăluiri despre perioada petrecută împreună, iar cea mai recentă declarație a artistei a adus în prim-plan temerile fostei sale soacre.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Alina Sorescu a mărturisit că mama fostului ei partener îi spunea că seamănă cu Mădălina Manole, ceea ce a marcat-o profund.

Cântăreața a explicat că, fiind în zodia Rac, împărtășește aceeași sensibilitate cu Mădălina Manole, iar acest lucru ar fi făcut-o vulnerabilă în fața problemelor.

Întrebată de Cătălin Măruță cum a aflat despre temerile fostei soacre, artista a răspuns clar: „Da, da. Îmi spunea mie că i-a spus lui.”

După divorț, relația Alinei Sorescu cu familia fostului soț s-a răcit complet. Vedeta a explicat că nu mai ține legătura cu părinții lui Alexandru Ciucu, deoarece acesta i-ar fi interzis să mențină orice formă de comunicare.

„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal ar fi să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, ci și în viața noastră reală, ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, am încercat tot ce se putea, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă.”