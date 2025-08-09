Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 20:29
de Vieriu Ionut

Investiție de 50 de milioane de euro pentru Nibiru. Imagini cu noua stațiune anunțată de Selly, făcute publice. Vor fi construite case, parcări, hoteluri şi parcuri

Actualitate
Investiție de 50 de milioane de euro pentru Nibiru. Imagini cu noua stațiune anunțată de Selly, făcute publice. Vor fi construite case, parcări, hoteluri şi parcuri
Selly anunță stațiunea Nibiru, o investiție de 50 de milioane de euro pe litoralul românesc

Litoralul românesc se pregătește pentru cea mai mare dezvoltare imobiliară dintr-un singur proiect, o inițiativă de amploare care promite să redefinească turismul în zonă. Este vorba despre stațiunea Nibiru, un proiect gândit de Andrei Șelaru (Selly), cu o investiție inițială de 50 de milioane de euro. Proiectul, ce urmează să fie implementat în zona Tuzla, este conceput pentru a susține activitatea festivalieră a evenimentului Beach, Please! și va include o gamă variată de facilități, de la case de vacanță și hoteluri, până la parcuri și zone comerciale.

Un plan urbanistic ambițios, avizat de autorități

Proiectul Nibiru, dezvoltat de Global Records Group, vizează o suprafață totală de peste un milion de metri pătrați. Compania, care deține și casa de discuri cu același nume, a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare a unor terenuri cu o suprafață de 110 hectare. Tranzacția a primit deja aviz favorabil din partea Ministerului Agriculturii, un pas esențial pentru demararea proiectului.

Planurile pentru această zonă, detaliate în documentele Planului Urbanistic Zonal (PUZ), sunt de a construi o nouă destinație turistică completă. Prima fază a proiectului va fi dezvoltată pe o suprafață de 336.000 de metri pătrați. Aceasta va include o vastă zonă verde, cu un parc tematic de 285.000 de metri pătrați, și o parcare de 146.000 de metri pătrați. Circa 310.000 de metri pătrați sunt alocați pentru faza a doua, destinată caselor de vacanță și organizării festivalului. Proiectul mai prevede și realizarea de circulații și parcaje necesare, precum și amenajarea de spații verzi.

Vezi și:
Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Litoralul, sub controlul autorităților. Restaurante murdare, alimente expirate și amenzi uriașe de peste 1,4 milioane de lei

Arhitectură și design inspirat din tradiție

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale proiectului este atenția acordată arhitecturii și materialelor de construcție. Arhitecții au recomandat utilizarea de materiale locale și naturale, precum stuf, piatră naturală și lemn, în armonie cu Ghidul de Arhitectură – Zona Dobrogea de Sud. Aceste recomandări au scopul de a integra stațiunea în peisajul local și de a-i conferi o identitate unică.

În documentul oficial se specifică, de asemenea, interdicția utilizării unor materiale precum BCA, azbociment sau tablă strălucitoare de aluminiu. Culorile stridente sau finisajele lucioase sunt, de asemenea, interzise, pentru a menține un aspect natural și armonios.

Clădirile vor fi dispuse în concept de arc de cerc, cu artere în semicerc și terenuri dezvoltate în raport cu o zonă comercială centrală. Clădirile din prima fază vor avea un regim de înălțime de P+2 și P+4.

Vezi Galerie 9 Imagini

Tipuri de construcții și facilități

Proiectul Nibiru va oferi o varietate de opțiuni de cazare și servicii, gândite pentru a satisface o gamă largă de turiști. Locuințele de vacanță vor avea suprafețe cuprinse între 400 și 600 de metri pătrați și vor avea două etaje. De asemenea, complexul va include clădiri cu funcțiuni turistice de cazare, precum pensiuni agroturistice (cu suprafețe între 850 și 1000 de metri pătrați și regim de înălțime P+2) și hoteluri (cu suprafețe între 1000 și 2000 de metri pătrați și regim de înălțime P+4).

Pentru a completa oferta, sunt prevăzute și spații comerciale de mari dimensiuni, cu suprafețe de la 900 la 7.000 de metri pătrați și patru etaje. Acestea vor asigura toate serviciile necesare pentru turiști și locuitori.

Un nou pol turistic la Marea Neagră

Investiția în stațiunea Nibiru vine ca un răspuns la cererea tot mai mare de cazare în timpul sezonului estival, în special în contextul creșterii numărului de festivaluri și evenimente.

„Din punct de vedere al tendinței de creștere a turismului în zonă, investiția susține cererea pentru cazare existentă de-a lungul sezonului estival și permite dezvoltarea unui nou pol turistic la țărmul Mării Negre,” se arată în documentul citat de Economica.net.

Proiectul are potențialul de a transforma complet zona Tuzla, oferind nu doar cazare, ci și un concept de stațiune modern și bine planificat, care va atrage turiști pe tot parcursul anului.

Ce este „insula de căldură urbană”. Fenomenul afectează din ce în ce mai des oraşele din întreaga lume şi aduce temperaturi chiar şi cu 15 grade mai mari
Recomandări
I-am cerut noului ChatGPT-5 să-mi spună cum va fi anul 2030, în 5 imagini ilustrate, iar rezultatul a fost unul încrezător
I-am cerut noului ChatGPT-5 să-mi spună cum va fi anul 2030, în 5 imagini ilustrate, iar rezultatul a fost unul încrezător
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie
Incendii de vegetație în Franța, Spania, Grecia și Turcia. Temperaturile extreme de 42°C îngreunează intervențiile pompierilor
Incendii de vegetație în Franța, Spania, Grecia și Turcia. Temperaturile extreme de 42°C îngreunează intervențiile pompierilor
Salariu de 27.000 lei brut pentru noul director de la Horticultura. Suma depinde de munca angajaților din teren
Salariu de 27.000 lei brut pentru noul director de la Horticultura. Suma depinde de munca angajaților din teren
Realitatea de la celebra Marble Beach din Thassos, arătată de un român: „Nici nu ai loc, iar drumul e plin de gropi”. Imaginile arată o altfel de Grecia
Realitatea de la celebra Marble Beach din Thassos, arătată de un român: „Nici nu ai loc, iar drumul e plin de gropi”. Imaginile arată o altfel de Grecia
Accident grav pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane au ajuns la spital, traficul este restricţionat
Accident grav pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane au ajuns la spital, traficul este restricţionat
Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”
Andreea Marin, curajoasă la 50 ani. S-a fotografiat doar în sacou şi arată minunat, însă fanii nu au fost de acord cu ţinuta: „Aţi luat-o pe urma celor de 20 de ani”
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu
Revista presei
Adevarul
„Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, va avea două continuări. Când se lansează „Învierea lui Hristos”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important, zodia care va avea probleme de sănătate
Playtech Știri
Salata de vinete, reţeta ca în copilărie. Aşa o făceau bunicile noastre, ingredientele sunt simple
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei