Investiție de 50 de milioane de euro pentru Nibiru. Imagini cu noua stațiune anunțată de Selly, făcute publice. Vor fi construite case, parcări, hoteluri şi parcuri

Litoralul românesc se pregătește pentru cea mai mare dezvoltare imobiliară dintr-un singur proiect, o inițiativă de amploare care promite să redefinească turismul în zonă. Este vorba despre stațiunea Nibiru, un proiect gândit de Andrei Șelaru (Selly), cu o investiție inițială de 50 de milioane de euro. Proiectul, ce urmează să fie implementat în zona Tuzla, este conceput pentru a susține activitatea festivalieră a evenimentului Beach, Please! și va include o gamă variată de facilități, de la case de vacanță și hoteluri, până la parcuri și zone comerciale.

Un plan urbanistic ambițios, avizat de autorități

Proiectul Nibiru, dezvoltat de Global Records Group, vizează o suprafață totală de peste un milion de metri pătrați. Compania, care deține și casa de discuri cu același nume, a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare a unor terenuri cu o suprafață de 110 hectare. Tranzacția a primit deja aviz favorabil din partea Ministerului Agriculturii, un pas esențial pentru demararea proiectului.

Planurile pentru această zonă, detaliate în documentele Planului Urbanistic Zonal (PUZ), sunt de a construi o nouă destinație turistică completă. Prima fază a proiectului va fi dezvoltată pe o suprafață de 336.000 de metri pătrați. Aceasta va include o vastă zonă verde, cu un parc tematic de 285.000 de metri pătrați, și o parcare de 146.000 de metri pătrați. Circa 310.000 de metri pătrați sunt alocați pentru faza a doua, destinată caselor de vacanță și organizării festivalului. Proiectul mai prevede și realizarea de circulații și parcaje necesare, precum și amenajarea de spații verzi.

Arhitectură și design inspirat din tradiție

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale proiectului este atenția acordată arhitecturii și materialelor de construcție. Arhitecții au recomandat utilizarea de materiale locale și naturale, precum stuf, piatră naturală și lemn, în armonie cu Ghidul de Arhitectură – Zona Dobrogea de Sud. Aceste recomandări au scopul de a integra stațiunea în peisajul local și de a-i conferi o identitate unică.

În documentul oficial se specifică, de asemenea, interdicția utilizării unor materiale precum BCA, azbociment sau tablă strălucitoare de aluminiu. Culorile stridente sau finisajele lucioase sunt, de asemenea, interzise, pentru a menține un aspect natural și armonios.

Clădirile vor fi dispuse în concept de arc de cerc, cu artere în semicerc și terenuri dezvoltate în raport cu o zonă comercială centrală. Clădirile din prima fază vor avea un regim de înălțime de P+2 și P+4.

Tipuri de construcții și facilități

Proiectul Nibiru va oferi o varietate de opțiuni de cazare și servicii, gândite pentru a satisface o gamă largă de turiști. Locuințele de vacanță vor avea suprafețe cuprinse între 400 și 600 de metri pătrați și vor avea două etaje. De asemenea, complexul va include clădiri cu funcțiuni turistice de cazare, precum pensiuni agroturistice (cu suprafețe între 850 și 1000 de metri pătrați și regim de înălțime P+2) și hoteluri (cu suprafețe între 1000 și 2000 de metri pătrați și regim de înălțime P+4).

Pentru a completa oferta, sunt prevăzute și spații comerciale de mari dimensiuni, cu suprafețe de la 900 la 7.000 de metri pătrați și patru etaje. Acestea vor asigura toate serviciile necesare pentru turiști și locuitori.

Un nou pol turistic la Marea Neagră

Investiția în stațiunea Nibiru vine ca un răspuns la cererea tot mai mare de cazare în timpul sezonului estival, în special în contextul creșterii numărului de festivaluri și evenimente.

„Din punct de vedere al tendinței de creștere a turismului în zonă, investiția susține cererea pentru cazare existentă de-a lungul sezonului estival și permite dezvoltarea unui nou pol turistic la țărmul Mării Negre,” se arată în documentul citat de Economica.net.

Proiectul are potențialul de a transforma complet zona Tuzla, oferind nu doar cazare, ci și un concept de stațiune modern și bine planificat, care va atrage turiști pe tot parcursul anului.