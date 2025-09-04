Invazie de meduze pe litoralul românesc. Turiştii se tem să mai intre în apă, cât de periculoase sunt

Pe litoralul românesc al Mării Negre au apărut, zilele acestea, zeci de mii de meduze aduse aproape de mal de curenții marini. Fenomenul, deși spectaculos și uneori deranjant pentru turiști, este unul natural și apare la final de vară. Specialiștii spun că specia prezentă nu este periculoasă, ci provoacă doar senzații de urzicătură la contactul cu pielea.

Apariție masivă de meduze pe litoralul românesc

În apropierea plajelor, turiștii se trezesc brusc față în față cu sute de meduze plutind în apă, ceea ce îi face pe mulți să evite îmbăierea. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu este vorba despre un eveniment ieșit din comun.

”Este un fenomen obișnuit care se întâmplă la sfârșitul verii, începutul toamnei, atunci când apele calde favorizează dezvoltarea acestei specii Rhizostoma pulmo sau meduza butoi. Poate ajunge și dincolo de un metru, dar nu la noi. Trăiește în zona Atlanticului și mările adiacente, în Mediterană, bineînțeles, și la noi. Consumă zooplancton și fitoplancton. Se colorează foarte frumos și, la sfârșitul verii, chiar dacă apa încă nu se răcește, își termină ciclu biologic de un an și, în consecință, încep să piară. Ele nu pier dintr-o dată, își reduc motilitatea și se adună sub influența curenților în zone de emergență a acestora și, până la urmă, aruncate pe plajă la sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie,” a explicat Adrian Bîlbă, medic veterinar, potrivit digi24.ro.

Cât de periculoase sunt meduzele

Deși aspectul lor impunător poate speria, meduzele butoi nu reprezintă un pericol serios pentru oameni.

”Nu este o meduză periculoasă, are niște vili potențial toxici, adică dacă ne ating în zonele sensibile ale pielii sau cornee. Recomand înotătorilor să poarte ochelari. În această perioadă pot să se întâlnească cu câte o meduză, s-o ia între brațe. 2-3 zile de urzicături și cam atât. Nu generează reacții alergice și nici fenomene toxice deosebite,” a precizat Adrian Bîlbă.

Astfel, riscurile pentru turiști sunt minime, însă contactul cu tentaculele poate fi neplăcut. Pentru cei care continuă să intre în mare, specialiștii recomandă prudență și protecție pentru ochi, întrucât atingerea accidentală poate cauza disconfort.

De ce ar putea crește numărul meduzelor

Pe lângă faptul că apariția lor este un fenomen natural sezonier, există și factori globali care pot influența populațiile de meduze.

”Nu, nu e un pericol pentru mediu. Nu miros urât. Sunt doar dezagreabile pentru unii dintre noi atunci când le văd. Este un fenomen normal. Este un fenomen natural. E adevărat că la nivel mondial încălzirea apelor și probabil reducerea populației piscicole, ceea ce înseamnă mai puțin tineret care să intre în competiție cu meduzele la filtrare, adică la zooplancton, fitoplancton. Este posibil ca numărul lor să crească în anii următori,” a adăugat Adrian Bîlbă.

Astfel, prezența meduzelor pe litoralul românesc nu ar trebui privită ca o amenințare, ci mai degrabă ca o manifestare firească a ecosistemului marin, care aduce în fiecare toamnă spectacolul inedit al acestor vietăți translucide.