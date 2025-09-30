Întreținerea la bloc în 2025: Cum se calculează corect și ce plătești, de fapt, când achiți factura

Puțini locatari așteaptă cu entuziasm lista de întreținere afișată lunar la avizierul blocului. Totuși, întreținerea la bloc nu este un moft, ci o obligație legală și un mecanism fără de care viața la comun ar fi imposibilă. Ce reprezintă sumele pe care le plătim lunar și ce obligații avem în calitate de locatari?

Ce înseamnă întreținerea la bloc

Oficial, întreținerea poartă numele de „cota de contribuție la cheltuielile comune”. Cu alte cuvinte, fiecare proprietar achită o parte din costurile necesare pentru funcționarea și întreținerea imobilului. Banii colectați acoperă atât cheltuieli comune, cât și cheltuieli individuale.

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari stabilește clar că plata este obligatorie. În același timp, oferă și drepturi: fiecare locatar poate solicita explicații privind modul de calcul, poate verifica documentele contabile și, dacă are suspiciuni, are dreptul de a depune contestații. Așadar, întreținerea nu este doar o obligație, ci și un instrument de transparență pentru buna funcționare a comunității.

Întreținerea liftului, iluminatul scărilor, ridicarea gunoaielor, facturile la apă sau energie pentru spațiul comun – toate intră în costul întreținerii. Aceasta este, practic, garanția că spațiile comune rămân funcționale și că serviciile de bază nu sunt întrerupte.

Cum se calculează întreținerea

Calculul pornește de la totalul cheltuielilor lunare ale blocului: facturile la apă, curentul pentru spațiile comune, salariile personalului (administrator, femeie de serviciu, îngrijitor, paznic), reparațiile curente, dar și fondurile speciale. La acestea se adaugă cheltuielile individuale, cum ar fi consumul de apă sau căldură, acolo unde există sistem centralizat.

Repartizarea se face după reguli clare. Unele costuri se împart în funcție de suprafața apartamentului, cum este contribuția la fondul de reparații. Altele depind de numărul de persoane declarate, cum se întâmplă la serviciul de salubritate. În cazul utilităților contorizate, fiecare locatar plătește exact cât consumă, la care se adaugă partea sa din cheltuielile comune.

Liftul este un alt exemplu relevant: costurile pentru întreținerea lui se împart între toți locatarii, însă în unele asociații parterul plătește mai puțin sau este scutit complet. De regulă, lista de plată se afișează lunar și termenul de achitare este de 20 de zile.

Ce costuri ascunse poate include

Pe lângă utilități și servicii de bază, întreținerea poate include și fonduri speciale: fondul de reparații, fondul de rulment sau contribuții extraordinare pentru lucrări mari – schimbarea liftului, repararea acoperișului sau reabilitarea termică. În plus, pot apărea și penalități pentru întârzieri la plată, care, potrivit legii, pot ajunge până la 0,2% pe zi din suma restantă.

Restanțele atrag mai întâi penalități, apoi somații oficiale. Dacă datoria persistă, asociația poate acționa în instanță, iar hotărârea devine titlu executoriu. Următorul pas poate fi poprirea conturilor, sechestrarea bunurilor sau, în cazuri grave, ipotecarea apartamentului, pentru că legea oferă asociațiilor acest drept.

Asociația nu îți poate opri individual apa sau curentul, dar dacă mai mulți vecini rămân cu datorii mari, există riscul ca furnizorii să sisteze utilitățile întregului imobil.