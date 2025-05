Într-un singur an, 1,3 milioane de români au ieșit din sărăcie extremă! – Anunțul minunat venit de la Guvern

România are numeroase persoane care-și duc zilele de la o lună la alta, cu poveri financiare inimaginabile pentru o societate avansată. Totuși, situația pare să se amelioreze, deoarece, numai în 2023-2024, 1,3 milioane de români au ieșit din riscul de sărăcie extremă și depravare socială – cifrele au fost dezvăluite de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu.

”Uitați-vă pe datele relevante anilor 2023-2024. Ei bine, 1,3 milioane de români au ieșit din risc de deprivare socială și risc de sărăcie extremă. Împreună, printr-o bună colaborare, trebuie să găsim soluții astfel încât, printr-o mai bună colectare să avem sustenabilitate, astfel încât măsurile fiscal-bugetare să nu fie descărcate nici pe om, nici pe capital, în sensul de creștere a taxelor și impozitelor. De asemenea, printr-o mai bună colectare, să reușim să menținem ritmul de creștere de care avem nevoie, atât pentru măsurile de protecție sociale garantate de constituție, dar și pentru a dezvolta România”, a transmis ministrul Muncii, la o dezbatere organizată de Blocului Național Sindical.

Ce înseamnă riscul de sărăcie extremă și depravarea socială?

Desigur! Termenii risc de sărăcie extremă și deprivare socială sunt folosiți adesea în statistici oficiale europene și internaționale pentru a descrie situații de vulnerabilitate economică și socială profundă.

O persoană este considerată în risc de sărăcie extremă atunci când venitul său disponibil este sub 60% din venitul median național. Cu alte cuvinte, dacă majoritatea populației are un anumit nivel de venit, iar tu ai sub 60% din acel nivel, ești considerat în risc de sărăcie. Nu înseamnă neapărat că acea persoană moare de foame, ci că trăiește cu resurse mult sub nivelul minim necesar pentru un trai decent: alimente, utilități, haine, educație, sănătate etc.

Totodată, deprivarea socială înseamnă lipsa accesului la bunuri, servicii sau condiții considerate esențiale pentru un trai normal într-o societate modernă. La nivelul Uniunii Europene, o persoană este considerată „sever deprivată” dacă nu își permite cel puțin 5 din următoarele 13 lucruri esențiale, precum: