INTERVIU „The Electric State”, cel mai așteptat film SF de pe Netflix din acest an: Millie Bobby Brown și Chris Pratt, o poveste emoționantă despre tehnologie și viitor

Într-o versiune alternativă a anilor ’90, unde tehnologia a evoluat diferit, „The Electric State” ne aduce într-o poveste captivantă despre o tânără orfană, roboți cu trăsături de desene animate și o lume transformată de o revoluție eșuată. Regizat de frații Anthony și Joe Russo, cunoscuți pentru munca lor la filmele din seria „Avengers: Endgame”, acest film de pe Netflix, disponibil din 14 martie, aduce o combinație rar întâlnită de nostalgie retro-futuristă, emoție și aventură.

„The Electric State” este disponibil pe Netflix

Millie Bobby Brown, cunoscută pentru rolurile sale din „Stranger Things” și „Enola Holmes”, joacă rolul principal, Michelle, o tânără care își caută fratele mai mic într-o lume în care roboții au fost exilați după o revoluție eșuată. Michelle este convinsă că fratele ei, Christopher, a murit, dar un robot pe nume Cosmo, care seamănă cu un personaj de desene animate, îi aduce speranța că acesta ar fi în viață. Astfel, Michelle pornește într-o călătorie periculoasă prin sud-vestul Statelor Unite, însoțită de Cosmo și, mai târziu, de Keats (Chris Pratt), un contrabandist neîndemânatic, și de Herman (vocea lui Anthony Mackie), un robot plin de umor.

Aventura se intensifică atunci când Michelle și Keats ajung într-o zonă interzisă, un loc izolat unde roboții trăiesc în exil, departe de oameni. Aici, cei doi vor întâlni o serie de personaje inedite – roboți animatronici cu personalități distincte care vor deveni aliați neașteptați în căutarea lor. Pe măsură ce povestea se desfășoară, Michelle și Keats descoperă că dispariția fratelui ei este legată de o conspirație mult mai periculoasă decât își imaginaseră.

„The Electric State” nu este doar o poveste de aventură despre roboți și tehnologie, ci și o reflecție asupra relației complicate dintre oameni și mașini. Într-o eră în care tehnologia este tot mai prezentă în viața noastră, filmul rezonează cu tematici de actualitate despre pericolele și promisiunile unei lumi invadate de tehnologie. Prin ochii Michelle, suntem martorii unei povești despre speranță, familie și descoperirea adevărului, chiar și atunci când lumea în care trăim este pe cale să se destrame.

Pe lângă performanța lui Millie Bobby Brown, care aduce adâncire și autenticitate rolului său de tânără determinată să își regăsească fratele, filmul mai include și nume mari precum Chris Pratt, care interpretează rolul contrabandistului Keats, și Anthony Mackie, care dă voce robotului Herman. De asemenea, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci și Woody Norman sunt doar câțiva dintre actorii care îmbogățesc acest univers fascinant. Roboții, creați prin CGI și performanță de captură a mișcării, aduc un plus de autenticitate poveștii, iar vocile celebre care le dau viață – inclusiv Woody Harrelson, Brian Cox și Alan Tudyk – contribuie la un contrast amuzant și emoționant în același timp.

INTERVIU frații Russo, regizorii „The Electric State”

Playtech: Mi s-a părut foarte interesant că o acțiune futuristă se petrece în trecut. Cum ați adaptat viziunea artistică a romanului grafic „The Electric State” pentru filmul de pe Netflix?

Anthony Russo: Unul dintre aspectele remarcabile ale lucrării lui Simon Stålenhag în romanul său grafic este anxietatea față de relația omenirii cu tehnologia. Este aproape ca o poveste despre viitor, iar el a ales să plaseze acțiunea în trecutul apropiat, în anii ’90, când lumea începea să pătrundă în era digitală. Aceasta a fost perioada în care am început să interacționăm cu tehnologia într-un mod misterios și adesea neliniștitor. A fost momentul în care, metaforic vorbind, „am invitat monstruoasa tehnologie în viața noastră”. De aceea, am considerat că această alegere temporală este extrem de importantă și relevantă pentru poveste.

Joseph Russo: Da, în esență, este perioada în care am început să descoperim ce înseamnă viața digitală, iar asta a avut un impact semnificativ asupra oamenilor și a modului în care percepeau tehnologia. În ceea ce privește viziunea artistică, am încercat să păstrăm esența lucrării originale, dar am adăugat și unele nuanțe care să răspundă prezentului și să transmită un mesaj mai accesibil publicului de azi.

Playtech: Ce a determinat schimbarea tonului dintr-o atmosferă apocaliptică într-o poveste mai luminoasă și emoționantă?

Anthony Russo: Aceasta a fost o alegere conștientă. La început, romanul transmite un sentiment de neliniște și incertitudine, dar noi am simțit că, într-o lume deja afectată de tehnologie și crize, era important să oferim publicului o poveste cu un ton mai echilibrat. În special, am vrut să abordăm tema generației tinere, care este cea mai vulnerabilă în fața pericolelor tehnologice. Am considerat că o poveste mai optimistă ar putea să atragă o audiență mai largă, inclusiv familii, și să le transmită un mesaj de speranță.

Joseph Russo: Așa este, iar schimbarea tonului a permis ca filmul să fie accesibil nu doar tinerelor generații, dar și celor care sunt deja conștienți de pericolele tehnologiei. Nu voiam să lăsăm publicul cu un sentiment de pesimism. Lumea nu are nevoie de încă un film științifico-fantastic foarte întunecat. În schimb, am dorit să deschidem conversația despre viitor într-un mod în care oamenii să se poată regăsi și să învețe din poveste.

Playtech: Cum vedeți viitorul filmelor științifico-fantastice, având în vedere schimbările din industria cinematografică și impactul platformelor de streaming ca Netflix?

Joseph Russo: Este un moment foarte interesant pentru cinematografie. În prezent, avem la dispoziție mai multe modalități de a ajunge la public decât oricând înainte. Platformele ca Netflix oferă mai multă libertate de explorare a unor concepte inovative. Aceasta este o oportunitate uriașă atât pentru cineaști, cât și pentru audiențe, să exploreze noi viziuni și să susțină o diversitate mai mare de voci în storytelling.

Anthony Russo: Da, și este important ca această diversitate de platforme să fie utilizată pentru a adresa o gamă largă de subiecte și de stiluri. Nu mai există o singură formulă de succes. Fiecare tip de platformă – de la marile ecrane la streaming – are propriul său rol și impact, iar aceasta nu poate decât să îmbogățească industria filmului.

Playtech: Care au fost provocările în integrarea roboților în film, având în vedere că aceștia au fost creați folosind efecte speciale CGI?

Joseph Russo: Crearea roboților a fost un proces laborios în The Electric State. Toți roboții au fost realizati exclusiv cu ajutorul CGI, nu am folosit efecte practice. Actori de captură a mișcării au adus la viață roboții pe platou, iar ulterior am adăugat animația CGI pentru a finaliza designul. Procesul a fost destul de complex, dar a permis o libertate artistică enormă.

Anthony Russo: Fiecare robot avea o personalitate proprie, iar acest lucru a fost posibil datorită echipelor de motion capture, care au interacționat cu actorii și au realizat mișcările robotilor. După filmare, am ajustat fiecare caracter pentru a-i da un comportament și o reacție proprie, iar vocea fiecărui robot a fost înregistrată de actorii care au lucrat pe platou.

Playtech: Cum a fost colaborarea cu Millie Bobby Brown, care joacă rolul principal în film?

Anthony Russo: Millie este o actriță excepțională, având o maturitate profesională care depășește cu mult vârsta ei. Chiar dacă avea doar 18 ani în momentul filmărilor, experiența ei a fost esențială pentru a reda complexitatea personajului. Am lucrat împreună pentru a înțelege cum personajul ei evoluează emoțional, de la pierderea personală la confruntarea cu un mediu sălbatic și plin de pericole. Este o performanță uimitoare, având în vedere că a trebuit să joace alături de roboți și actori care erau în costume de captură a mișcării.

Joseph Russo: A fost un partener de creativitate excelent. Performanța ei a fost cu adevărat unică, având în vedere complexitatea rolului – un amestec de dramă, comedie și o poveste emoționantă despre auto-descoperire și legătura cu familia.

Playtech: Care a fost scena preferată pe care ați dorit-o cu adevărat să ajungă în film?

Joseph Russo: Probabil scena din mall, atunci când personajele se întâlnesc cu roboții pentru prima dată. Este un moment de mare tranziție, în care povestea devine mai complexă și mai profundă, iar atmosfera se schimbă dintr-o simplă aventură într-o experiență personală intensă.

Anthony Russo: Da, și secvența care detaliază istoria revoltei roboților este la fel de importantă. A fost esențial să construim un context narativ bogat, iar această scenă a fost cheia pentru a înțelege mai bine lumea în care se desfășoară acțiunea.

Playtech: Ce doriți să ia publicul de la acest film?

Joseph Russo: Sperăm că oamenii se vor distra, vor simți emoțiile personajelor și, la final, vor purta o discuție profundă despre ce înseamnă tehnologia și cum ne afectează viețile. Vrem ca acest film să provoace gândire și, poate, să inspire o conversație despre viitorul nostru digital.

În concluzie, „The Electric State” este o alegere perfectă pentru fanii science fiction-ului care își doresc o poveste captivantă, dar și emoționantă, despre viitorul tehnologiei și impactul său asupra umanității. Cu un mix de aventură, umor și momente emoționante, filmul este o reflexie fascinantă asupra trecutului, prezentului și viitorului nostru digital. Disponibil acum pe Netflix, acest film promite să devină un favorit al spectatorilor din întreaga lume.