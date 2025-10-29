INTERVIU EXCLUSIV cu Mara Biriș, gălățeanca ce a întors toate scaunele la Vocea României: „Bucuria a apărut progresiv în zilele ce au urmat, pentru că nu puteam să procesez ce mi se întâmpla”

Mara Biriș a întors, vinerea trecută, toate cele patru scaune la audițiile pe nevăzute ale concursului Vocea României, iar acest lucru s-a întâmplat, conform mărturisirilor ei, în timp ce cânta cu ochii închiși pentru a simți muzica până la ultima notă.

Se poate spune că ideea de „nevăzut” s-a manifestat atât în ceea ce îi privește pe Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Horia Brenciu și Theo Rose, cât și în ceea ce o privește pe Mara. Un fel de „dacă voi nu mă vedeți, nu vă văd nici eu”.

Mara a început să cânte și să compună pe vremea când locuia în Galați, orașul în care s-a născut și a copilărit, ajungând, cu pași mici și multă muncă să evolueze de la o cântare într-un pub local direct la Vocea României unde să reușească, de altfel, să întoarcă toate cele patru scaune. De ales, l-a ales pe Tudor Chirilă, cel care pare să aibă, din punct de vedere muzical, cele mai multe puncte în comun cu tânăra artistă.

Cu o doză aproape nejustificată de modestie, ea povestește, într-un interviu în exclusivitate pe care l-a acordat Playtech, despre începuturile ei în muzică, dar și despre plasa de siguranță pe care și-a luat-o. Te invit, așadar, să-l citești în rândurile următoare, iar la finalul acestuia să vizionezi momentul care a făcut toate cele patru scaune de la Vocea României să se întoarcă.

INTERVIU cu Mara Biriș, gălățeanca ce a întors toate scaunele la Vocea României – „M-am trezit cu o săptămână înainte, sănătoasă tun și fără negativele melodiilor pregătite”

Playtech (Iulia Kelt): Povestește-mi despre momentul în care ai decis să te înscrii pentru Vocea României. Cine te-a convins și cât de mult timp ți-a luat până să spui „da, am să fac asta!”?

Mara Biriș: Ca majoritatea deciziilor pe care le iau, a fost una impulsivă și am luat-o, de fapt, acum trei ani. De atunci, anual, când erau primele preselecții cu echipa de producție răceam teribil, n-aș fi putut nici să vorbesc, cu atât mai puțin să cânt. Când m-au sunat anul acesta să mă întrebe dacă vreau să particip, am zis da fără ezitare și fără să mă gândesc prea mult, relaxată că oricum nu voi putea veni. Așa m-am trezit cu o săptămână înainte, sănătoasă tun și fără negativele melodiilor pregătite.

Iulia: L-ai ales pe Tudor Chirilă. De ce ai făcut alegerea aceasta?

Mara: De când mă uit la emisiune am considerat că cea mai bună potrivire a stilurilor muzicale ar fi cu Tudor Chirilă și a fost cumva ceea ce mi-am dorit înainte. Cu toate acestea, când eram pe scenă, m-a emoționat foarte tare discursul lui Smiley și a fost o decizie foarte greu de luat, am fost foarte aproape să schimb planul de acasă.

Playtech (Iulia Kelt): Cine este Mara Biriș? De unde ești, câți ani ai, ce studii ai și, mai ales, cum se împletește muzica cu ceea ce ești? De când ai această pasiune?

Mara: Am 23 de ani, m-am născut și copilărit în Galați, dar după terminarea liceului am decis să mă mut. Am studiat economia, mai mult din nevoia de a avea o opțiune pragmatică decât din dorința reală de a face asta. N-aș putea să zic că muzica se împletește cu ceea și cine sunt eu, de fapt e o mare parte din mine cu totul. Am crescut într-o casă în care se auzea mereu muzică, făceam cântecele când eram mică și, spre disperarea mamei, țineam ritmul la bidoane de apă care îmi erau tobe fidele. Am știut că vreau să învăț să cânt la chitară și ușor, ușor am început să mă acompaniez în timp ce cântam.

Playtech (Iulia Kelt): Ai studii muzicale sau ai învățat pe cont propriu? Întreb pentru că noi ne știm de câțiva ani și mi se pare că ai evoluat enorm de ultima noastră întâlnire și te felicit pentru asta.

Mara: Lecții de canto am început să iau doar după participarea la Vocea României, iar chitara am învățat-o singură de pe YouTube. Evoluția despre care vorbești – și îți mulțumesc – este dată de încăpățânarea mea fantastică, încăpățânare care apare cu atât mai tare când e vorba de ceva ce îmi place. Mi-am dorit extrem de mult să mă autodepășesc și sunt foarte mândră de progresele pe care le-am făcut, mai ales în ultimele luni.

Playtech (Iulia Kelt): Ce ai simțit în momentul în care ți s-au întors toate cele patru scaune?

Mara: Eu cânt majoritar cu ochii închiși. Trăiesc și simt fiecare moment al melodiei, așa că nu am văzut că s-au întors primele trei scaune până nu au strigat fetele din camera susținătorului. Abia atunci am deschis ochii să văd și eu ce se întâmplă, apoi i-am închis la loc și am continuat să trăiesc. La final am văzut și al patrulea scaun. Bucuria nu a fost dată de numărul lor atât de mult, ci de șansa de a continua. De fapt, această bucurie despre care vorbesc a apărut progresiv în zilele ce au urmat, pentru că nu puteam să procesez ce mi se întâmpla.

Playtech (Iulia Kelt): Știu că tu mergi mai degrabă pe nișă, atunci când vine vorba despre muzică. Dacă ți s-ar oferi ocazia să fii „pe radio”, ai accepta să cânți și alte genuri muzicale care, în acest moment, nu-ți sunt caracteristice?

Mara: La fel ca în cazul muzicii pe care o ascult, aș cânta orice rezonează cu mine. Dacă pot să o simt autentic și să transmit o emoție, sigur. Mi-aș dori oricum să fac parte din procesul de creație, având în vedere că îmi place să compun. Îmi doresc cel mai mult ca muzica mea să facă parte din viețile oamenilor, în momentele bune și mai puțin plăcute. Să fie o bucurie și o alinare.

INTERVIU cu Mara Biriș – „Eu îmi doresc în primul rând să fiu eu mândră de mine”

Playtech (Iulia Kelt): Relația lui Tudor Chirilă cu Galațiul începe să se cimenteze încet dar sigur, dacă este să ne amintim de Alexandra Căpitănescu și de recenta lui postare pe rețele de socializare în care a lăudat piesa de teatru gălățeană „Regina Nopții”. Speri că ai putea fi tu următoarea gălățeancă care să facă orașul de la Dunăre mândru?

Mara: Eu îmi doresc în primul rând să fiu eu mândră de mine. Cred că e destul de conectat Galațiul de artă, în toate formele ei, așa cum am fost și eu de mică. Am crescut în Muzeul de Artă Vizuală, m-a luat mama prima dată cu ea când existam de o săptămână. Nu s-a lipit de mine talentul la pictură, dar am integrat această lume prin muzică.

Playtech (Iulia Kelt): Ce urmează la Vocea României pentru tine?

Mara: Evident, nu pot da detalii despre ce urmează să se întâmple în competiție, dar vă invit cu mare bucurie să urmărim împreună emisiunea.

INTERVIU cu Mara Biriș – „Am o droaie de melodii scrise care așteaptă să vadă lumina zilei”

Playtech (Iulia Kelt): În momentul de față, cânți pe undeva? Poate solo sau într-o trupă?

Mara: Nu cânt în momentul de față undeva, dar aș face-o și acum. Mi-aș dori să găsesc o trupă și un studio. Am o droaie de melodii scrise care așteaptă să vadă lumina zilei. Sunt bucățele din mine pe care aștept cu nerăbdare să le împărtășesc cu lumea.

Nota redacției: Una dintre creațiile Marei poate fi ascultată aici:

Playtech (Iulia Kelt): Povestește-mi ceva aparte din viața ta, te rog: poate o amintire care îți este dragă, ceva amuzant, orice.

Mara: Partea bună e că s-au întâmplat multe lucruri incredibile, partea proastă e că puține pot fi împărtășite. Fiecare pas care m-a adus unde sunt astăzi s-a întâmplat printr-o serie de întâmplări și coincidențe greu de crezut, dar care au dat un rezultat minunat de cele mai multe ori. Pot să zic, în schimb, cum am ajuns să cânt. Eram cu mama la muzeu și stăteam întinsă pe canapeaua din birou în timp ce ea lucra. Din poziția respectivă aveam vedere directă la magazinul Muzica de vizavi. Cum stăteam eu așa, am început să mi se învârtă niște rotițe și să calculez ce economii am. Am țâșnit deodată și i-am zis mamei că mă duc acasă să-mi iau banii și să-mi cumpăr o chitară electrică. Știam atât de puține, că abia atunci am aflat că e nevoie și de un amplificator. Astfel, jumătate de oră mai târziu avea să înceapă (fără să am cea mai vagă idee de importanța deciziei) drumul meu în muzică – încet, gălăgios și puternic influențat de grunge-ul anilor ‘90.

Playtech (Iulia Kelt): În final, dacă ai ajunge să câștigi marele trofeu, ai investi banii primiți în viitorul tău muzical? Și dacă da, cum?

Mara: Nu am obiceiul să îmi fac planuri pe termen lung, am aflat de-a lungul timpului că are universul un talent fantastic să le schimbe radical. Pot să zic, în schimb, că dacă aș avea posibilitatea financiară acum m-aș concentra exclusiv pe muzică. Îmi lipsește acum timpul să fac tot ceea ce mi-aș dori pe acest plan și mă întristează mult asta. Dacă s-ar putea, acum aș alerga în studio și aș sta oricât, nu simt că muncesc și nu simt oboseala când vine vorba de muzică.

Momentul Marei Biriș de la Vocea României: