INTERVIU cu solista trupei rock Scarlet Aura – Cum răzbești într-o industrie muzicală românească dominată de bărbați

Trupa Scarlet Aura este una dintre puținele formații românești care au reușit să construiască o carieră solidă în rockul și metalul autohton. Cu turnee în afara țării, colaborări importante și o comunitate tot mai numeroasă de fani, grupul condus de Aura Dănciulescu continuă să se afirme prin seriozitate și printr-un stil bine conturat.

Solista a vorbit deschis, în cadrul interviului pe care îl poți citi în rândurile de mai jos, despre începuturile sale, despre provocările de a fi femeie într-un domeniu dominat de bărbați și despre felul în care Scarlet Aura a devenit un proiect de viață, nu doar o trupă.

Aura povestește că pasiunea pentru muzica rock a apărut la vârsta de 12 ani, într-un moment care i-a schimbat complet perspectiva asupra lumii. De atunci, scena a devenit locul în care s-a simțit cel mai liberă și cel mai sigură pe ceea ce este. Ea a mărturisit, de asemenea, despre greutăți, despre momentele în care a trebuit să demonstreze că seriozitatea și munca pot înlocui prejudecățile, dar și despre importanța de a-ți păstra direcția chiar și atunci când pare dificil.

În cazul în care ești fan Doro Pesch, ai ocazia să afli amănunte despre cum a fost ca Scarlet Aura să se afle pe aceeași scenă cu una dintre figurile importante ale heavy metalului, dar și despre experiențele trupei pe scenele internaționale, unde rockerii au dus numele României peste hotare.

Aura vorbește, în egală măsură și despre proiectul educațional „Aripi pentru Toți – APT”, pe care îl coordonează alături de colegii săi, dedicat tinerilor care descoperă arta și muzica.

INTERVIU cu Aura Dănciulescu – „Aveam 12 ani și am descoperit rockul ca pe o revelație”

Iulia Kelt (Playtech): Aura, îți mai amintești cum a început totul pentru tine cu muzica rock și metal? Care a fost scânteia care te-a făcut să vrei să urci pe scenă?

Aura Dănciulescu (solista trupei Scarlet Aura): Totul a început, cred, dintr-o scânteie care nu s-a mai stins niciodată. Aveam 12 ani și am descoperit rockul ca pe o revelație. Nu doar că îmi plăcea muzica, dar simțeam fizic cum îmi curge prin vene, cum îmi dă aripi. Prima scenă pe care am urcat a fost și momentul în care am știut că acolo e locul meu. De atunci, nu mi-am mai dorit cu adevărat altceva.

Iulia Kelt (Playtech): Dacă te-ai putea întoarce în timp, ce sfat i-ai da Aurei care făcea primii pași în carieră?

Aura: I-aș spune să nu-și mai ceară scuze pentru cine este. Să aibă încredere în ea, chiar și atunci când pare că nimeni altcineva nu o face. Am greșit de multe ori, n-am ales mereu strategiile perfecte, dar consecvența ne-a salvat. Asta și faptul că n-am renunțat niciodată la noi, indiferent cât de greu părea totul. Mi s-au pus împotrivă oameni, șanse ratate, pandemie, stare de sănătate, însă am găsit mereu resurse în mine, în noi.

Iulia Kelt (Playtech): Care au fost cele mai mari încercări pentru tine ca solistă de heavy metal în România?

Aura: Cred că cea mai mare provocare a fost să fiu luată în serios. Să fii o femeie care cântă heavy metal în România nu e un drum pavat cu flori, poate doar cu cabluri, microfoane și multe prejudecăți. A trebuit să demonstrez de nenumărate ori că nu sunt acolo doar pentru „imagine”, ci pentru că trăiesc muzica asta cu adevărat. Dar știi ceva? Munca, seriozitatea și autenticitatea deschid uși chiar și acolo unde pare că nu există.

Iulia Kelt (Playtech): Cum ai simțit scena rock la început, ca femeie într-un domeniu dominat de bărbați?

Aura: Ador provocările! Eu m-am simțit privilegiată să fac ceva ce nu fac multe femei și am luptat, atât pentru mine, cât și pentru viitoarele soliste, cu prejudecățile. Azi simt mai mult respect și recunoaștere și asta mă bucură enorm. Cred că am ajuns într-un punct în care nu mai contează dacă ești femeie sau bărbat, ci cât de mult crezi în ceea ce faci.

Iulia Kelt (Playtech): Ce mesaj ai pentru fetele și femeile care visează să cânte metal, dar poate se simt descurajate?

Aura: Să nu lase pe nimeni să le spună ce pot sau nu pot face. Să creadă în ele și în vocea lor. Metalul nu are gen, are pasiune, curaj și adevăr. Dacă simți că muzica asta te cheamă, urmează chemarea, fără scuze și fără frică.

Iulia Kelt (Playtech): Care este povestea din spatele celui mai recent album Scarlet Aura?

Aura: Cel mai recent album Scarlet Aura se numește „Rock-stravaganza”, și e fix așa cum sună: o nebunie frumoasă între trecut și viitor, cu un ochi către ce am fost și cu celălalt către ce ne dorim să devenim. E un album rock care ne poartă prin toată călătoria noastră, cu energie, umor, emoție și acel „nu ne lăsăm” tipic Scarlet Aura.

INTERVIU cu Aura Dănciulescu – A împărțit scena cu celebra Doro

Iulia Kelt (Playtech): Știu că ai reușit să o aduci pe Doro în România. Cum a fost întâlnirea cu ea? Cum e Doro, de fapt?

Aura: Doro este exact așa cum speri să fie cineva pe care-l admiri: puternică, dar caldă, plină de energie și total autentică. Mi-a arătat că poți fi o legendă fără să uiți să fii om. Pentru mine a fost o onoare și o confirmare că drumul nostru are sens.

Iulia Kelt (Playtech): Ați cântat pe scene internaționale importante, cum se simte pentru tine să reprezinți România în fața publicului metal din străinătate?

Aura: E o mândrie imensă! De fiecare dată când urc pe o scenă din afara țării și aud oamenii scandând numele trupei, simt că duc o parte din România cu mine. E o energie greu de descris, o combinație între emoție, adrenalină și recunoștință.

Iulia Kelt (Playtech): Care a fost concertul recent care te-a impresionat cel mai mult și de ce?

Aura: Concertul din Vama Veche, cel organizat ca surpriză pentru „Bikers for Humanity”, a fost unul dintre cele mai frumoase momente. A fost gândit ca un gest de recunoștință pentru acești voluntari care sunt mereu obișnuiți să ofere. În seara aceea, am vrut noi să le oferim lor, un spectacol pe cinste, dar mai ales o mare îmbrățișare prin muzică.

Iulia Kelt (Playtech): Care este piesa Scarlet Aura care are pentru tine cea mai puternică încărcătură personală?

Aura: „The Heretic” rămâne specială pentru mine. Este despre curajul de a fi diferit, despre a-ți păstra credința în cine ești, chiar și când lumea te judecă. A fost scrisă într-un moment de luptă interioară, dar și de eliberare, o piesă care m-a vindecat, într-un fel.

Iulia Kelt (Playtech): Ce surprize pregătește Scarlet Aura pentru fani în perioada următoare?

Aura: Pregătim un nou material și un concert aniversar care va marca 10 ani de la primul nostru concert sub numele de Scarlet Aura. Va fi o experiență intensă, sinceră, cu multă energie și câteva surprize care, promit, îi vor face pe fani să zâmbească. Vă invit, astfel, pe 6 noiembrie în Club Quantic, unde avem ca invitați speciali trupele Static Reverie, Natalia Bendre și Monday Shadows, iar ca invitați de onoare trupa ANTON.

Iulia Kelt (Playtech): Dacă ai putea alege o trupă mare cu care să împarți scena în viitor, care ar fi aceea?

Aura: Helloween! Fără nicio ezitare. Cred că ar fi combinația perfectă între copilul care visa cu ochii deschiși pe riffurile lor și artista care trăiește acum acel vis.

Nu-și vede cariera dincolo de Scarlet Aura

Iulia Kelt (Playtech): Ai în plan și proiecte solo sau colaborări muzicale în afara trupei?

Aura: Nu. Scarlet Aura este tot ce mi-am dorit și tot ce îmi trebuie. E casa mea artistică, familia mea muzicală, sensul meu. Singura „activitate paralelă” este Asociația „Aripi pentru Toți – APT”, pe care o conducem împreună cu colegii din trupă. Prin ea, susținem copii și tineri să se dezvolte prin educație nonformală, prin muzică, artă și creativitate.

Iulia Kelt (Playtech): Privind înapoi la tot drumul parcurs, care e momentul de care ești cea mai mândră până acum?

Aura: Sunt mândră că n-am renunțat. Că am crezut în viziunea mea, chiar și când a fost greu. Să faci ce fac eu nu este simplu, însă cu siguranță a devenit posibil și datorită lui Mihai Dănciulescu, soțul meu, care îmi este și coleg de trupă, compozitor și producător.

Am avut împreună curajul să mergem mai departe, să construim și să învățăm din fiecare pas. Muzica ne-a recompensat cu prietenii pe viață, dar mai ales cu colegii de trupă, Rene, Dan, Alex, Tatyana și mai nou Sofia, care sunt și familia noastră. Iar când fanii îmi spun că vreo melodie de-a noastră i-a inspirat, liniștit sau le-a dat curaj, i-a ajutat într-un moment greu, știu că totul a meritat.