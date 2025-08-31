Interpolul caută indicii despre o femeie găsită fără viață în Ibiza. Se suspectează că este din România, iar moartea ei este una învăluită în mister

Un caz cu accente dramatice și multe necunoscute revine în atenția opiniei publice europene după ce Interpolul a lansat un apel oficial pentru identificarea unei femei găsite moarte în Ibiza. Totul a început în anul 2019, atunci când un grup de turiști ieșise în largul coastelor orașului Ibiza cu o barcă de agrement. Distracția lor a fost întreruptă brusc de o descoperire șocantă: trupul neînsuflețit al unei femei plutea pe apă. Imediat, turiștii au alertat poliția locală, iar de aici a pornit o anchetă complexă, dar și extrem de greoaie. De-a lungul anilor, investigațiile au avansat cu dificultate, iar lipsa informațiilor concrete a blocat în repetate rânduri aflarea identității victimei. Cazul a devenit un adevărat mister, cu piste care s-au pierdut și martori care au dispărut.

Primele indicii: o femeie din România, tăcută și retrasă

Potrivit relatărilor adunate de autoritățile spaniole, la un moment dat ancheta s-a concentrat într-un cartier de lux din Ibiza, frecventat de prostituate din Europa de Est.

Acolo, polițiștii au descoperit primele informații utile: femeia ar fi fost originară din România și era cunoscută pentru comportamentul ei retras. Martorii au povestit că era atât de tăcută, încât i se spunea „introvertita”.

Ultima dată a fost văzută cu o zi înainte de găsirea cadavrului, urcând pe un iaht alături de mai mulți clienți veniți din Orientul Apropiat. De atunci, nu s-a mai știut nimic despre ea.

Faptul că trupul i-a fost descoperit plutind în apă la scurt timp după această plecare ridică multe semne de întrebare, dar până în prezent nu s-a putut stabili ce s-a întâmplat cu adevărat pe acel iaht și cine sunt persoanele implicate.

Portretul realizat de Interpol și apelul către public

Pentru a face pași înainte în identificarea victimei, Interpolul a decis să facă publice datele adunate de autoritățile spaniole și să apeleze la ajutorul cetățenilor din întreaga Uniune Europeană.

Potrivit portretului oficial, femeia avea aproximativ 1,60 metri înălțime, ochi albaștri și o vârstă estimată între 25 și 30 de ani la momentul dispariției.

Oricine recunoaște descrierea sau are informații care ar putea contribui la identificarea victimei este rugat să contacteze autoritățile locale sau să transmită datele direct pe site-ul Interpol. Chiar și cel mai mic detaliu ar putea face diferența într-un caz care a rămas nerezolvat de mai bine de cinci ani.

O anchetă învăluită în mister

Cazul femeii din Ibiza ridică multe întrebări fără răspuns: a fost victima unei crime sau a unui accident? Cine erau bărbații cu care a plecat pe iaht și de ce dispariția ei nu a fost raportată la momentul respectiv? De ce a durat atât de mult ca ancheta să capete vizibilitate internațională?

Pentru autoritățile spaniole, dar și pentru Interpol, identificarea femeii reprezintă cheia pentru a descifra puzzle-ul unei povești tragice. Pentru opinia publică europeană, apelul lansat acum este și un semnal că în spatele statisticilor se ascund destine frânte, vieți pierdute și nedreptăți care cer să fie elucidate.

Cazul rămâne deschis, iar misterul persistă. Rămâne de văzut dacă apelul Interpolului va aduce în cele din urmă răspunsurile atât de așteptate.