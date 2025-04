Internetul într-un minut în 2025, cele mai importante cifre – de la 6 milioane de căutări pe Google la sute de milioane de emailuri trimise

In fiecare minut al anului 2025, internetul devine un organism digital hiperactiv, alimentat de miliarde de utilizatori si de zettabiti de informatie. Potrivit unui raport publicat de Exploding Topics, preluat de Economica.net, omenirea produce zilnic peste 402,74 milioane de terabiti de date, o cantitate aproape imposibil de vizualizat. Estimarile pentru anul in curs indica o productie anuala totala de aproximativ 147 de zettabiti. Evolutia este exploziva: din 2010 si pana acum, volumul anual de date a crescut de 74 de ori, iar 90% dintre toate informatiile digitale existente au fost generate doar in ultimii doi ani.

Dominatia continutului video si cresterea exponentiala a datelor

O analiza detaliata a traficului global arata ca mai bine de jumatate din datele produse zilnic sunt continut video (53,72%). Retelele sociale ocupa si ele o cota semnificativa (12,69%), urmate de gaming (9,86%), navigare pe internet, mesagerie si platforme de tip marketplace.

Streamingul video este responsabil pentru o mare parte din consumul de date. Spre exemplu, un film vizionat pe Netflix in format HD consuma aproximativ 3 GB pe ora, iar in format Ultra HD poate ajunge la 7 GB pe ora. Nici platformele de muzica nu sunt mai modeste in acest sens: un utilizator activ de Spotify poate consuma pana la 960 MB pe zi doar din ascultarea de muzica.

Ce se intampla online in doar un minut in 2025

Volumul de activitate digitala inregistrat intr-un singur minut este impresionant. Cele mai noi date evidentiaza:

231,4 milioane de emailuri trimise

16 milioane de mesaje text

5,9 milioane de cautari pe Google

2,43 milioane de snap-uri pe Snapchat

1,7 milioane de postari pe Facebook

1,1 milioane de swipe-uri pe Tinder

347.200 de tweet-uri

1 milion de ore de continut video transmise

104.600 de ore petrecute in intalniri pe Zoom

Aceste statistici demonstreaza ca fiecare minut este incarcat de o activitate digitala continua, care contribuie la cresterea volumului global de date. E-mailul, desi pare un canal traditional, ramane in topul mijloacelor de comunicare, cu peste 333 de miliarde de mesaje transmise zilnic. Dintre acestea, peste 45% sunt spamuri, ceea ce inseamna ca aproximativ 152 de miliarde de emailuri trimise in fiecare zi sunt nedorite sau suspecte.

In acest peisaj digital, utilizatorii si companiile joaca un rol activ in extinderea constanta a ecosistemului informational global. Internetul nu mai este doar o unealta, ci un spatiu in care fiecare minut conteaza si genereaza impact la scara planetara, conform Exploding Topics.