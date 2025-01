Inteligența artificială, sursă de exploatare a artiștilor. Paul McCartney luptă împotriva AI, ”banii merg undeva”

Paul McCartney, fost membru al legendarei trupe Beatles, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul inteligenței artificiale (AI) asupra artiștilor și creatorilor. Într-un interviu recent acordat BBC, artistul în vârstă de 82 de ani a tras un semnal de alarmă despre modul în care giganții tehnologici profită de munca artiștilor, în timp ce aceștia sunt privați de drepturile și veniturile lor. McCartney susține că este nevoie de măsuri urgente pentru a proteja creatorii, în special tinerii artiști, de exploatarea tehnologiei și a marilor corporații.

Exploatarea artiștilor: o problemă tot mai vizibilă

Paul McCartney a adus în atenție faptul că mulți artiști din generația tânără se confruntă cu o pierdere a drepturilor asupra creațiilor lor. El a descris un scenariu frecvent în industrie: „Scriu o melodie frumoasă, dar nu o dețin. Nu au nicio legătură cu ea. Oricine poate să o fure,” a declarat McCartney. Potrivit artistului, aceste practici sunt facilitate de platformele de streaming și de utilizarea abuzivă a tehnologiilor moderne, precum AI, care extrage și folosește conținut creativ fără a recompensa creatorii.

O altă problemă identificată de muzician este direcționarea veniturilor generate de creațiile artistice către marile companii de tehnologie, în loc să ajungă la artiști. „Adevărul este că banii merg undeva. Când melodiile ajung pe platformele de streaming, cineva primește acești bani, iar acea persoană ar trebui să fie creatorul,” a declarat McCartney.

Această situație este agravată de dezbaterile din Regatul Unit privind slăbirea legilor drepturilor de autor. Conform noilor propuneri, platformele tehnologice ar putea folosi conținut creativ pentru a antrena modele AI, cu excepția cazului în care creatorii optează explicit pentru excluderea din acest proces. McCartney a îndemnat guvernul britanic să intervină pentru a proteja artiștii: „Trebuie să protejați gânditorii creativi și artiștii. Altfel, nu îi veți mai avea.”

Inteligența artificială: un instrument util, dar cu limite

Deși critic față de exploatarea creativilor prin AI, Paul McCartney recunoaște potențialul acestei tehnologii atunci când este utilizată în mod etic. În 2023, McCartney și colegul său din Beatles, Ringo Starr, au folosit AI pentru a extrage vocea lui John Lennon dintr-o înregistrare veche. Rezultatul a fost piesa Now and Then, care a fost nominalizată la două premii Grammy. Acest exemplu evidențiază utilizarea pozitivă a AI în recuperarea și revitalizarea operelor artistice din trecut.

„AI poate face lucruri extraordinare, dar nu ar trebui să fie folosită pentru a profita de munca altora. Nu are sens să fie utilizată pentru a fura creativitatea oamenilor,” a afirmat McCartney.

Miza protecției artiștilor

Paul McCartney consideră că viitorul industriei creative depinde de măsurile adoptate pentru a proteja creatorii. El a subliniat că, fără o legislație adecvată, marile companii tehnologice ar putea slăbi drastic poziția artiștilor, în special a celor tineri și vulnerabili. „Trebuie să regândim modul în care funcționează drepturile de autor, astfel încât artiștii să fie recompensați pentru munca lor,” a subliniat artistul.

Problema ridicată de McCartney este una globală, deoarece AI continuă să avanseze rapid și să devină tot mai prezentă în procesul de creare și distribuire a conținutului. În lipsa unor reglementări stricte, artiștii riscă să piardă controlul asupra operelor lor, iar industria creativă ar putea deveni un teritoriu dominat de algoritmi și corporații.

Concluzia: un apel la acțiune

Paul McCartney este conștient că rolul inteligenței artificiale în industrie nu poate fi ignorat, dar consideră esențial ca această tehnologie să fie utilizată în mod echitabil și responsabil. Apelul său adresat guvernelor și industriei evidențiază importanța unei protecții sporite pentru artiști, care să garanteze că munca lor este respectată și recompensată în mod corespunzător.

Astfel, lupta pentru drepturile creatorilor rămâne o provocare majoră într-o epocă dominată de tehnologie, iar poziția lui Paul McCartney subliniază necesitatea unei schimbări urgente în modul în care sunt tratate drepturile de autor și veniturile generate de conținut artistic, conform Deadline.