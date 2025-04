Fără să anunțe pe nimeni, fără campanii pompoase și fără un autor real, o carte scrisă de Inteligență Artificială a spart toate barierele posibile și a ajuns în topul vânzărilor globale. „Hypnocracy. Trump, Musk and the New Architecture of Reality” părea semnată de un filosof din Hong Kong, Jianwei Xun. În realitate, acest personaj este complet fictiv. Adevăratul „păpușar” din spatele proiectului este Andrea Colamedici, filosof italian care a reușit, cu ajutorul a două platforme AI, să lanseze primul bestseller generat integral de o mașină. Iar lumea literară, previzibil, a luat foc.

Până acum, inteligența artificială a fost văzută mai degrabă ca un instrument — un ajutor pentru redactare, editare, traducere sau promovare. Dar cazul „Hypnocracy” arată clar că AI-ul poate trece de la un simplu rol de sprijin la poziția de autor în toată regula. Întrebarea care frământă acum cercurile academice și culturale este: dacă o AI poate scrie un bestseller fără ca nimeni să-și dea seama, ce se mai poate numi „autentic” în literatură?

Andrea Colamedici nu a avut intenția de a păcăli pe cineva sau de a stârni scandal doar pentru publicitate. Scopul său, spune el, a fost acela de a crea o operă care să reflecte în mod practic conceptele filozofice discutate în interiorul ei. El a vrut o carte care nu doar să descrie lumea digitală în care trăim, ci să fie parte integrantă din acel univers — un text care se naște din însăși logica algoritmică a prezentului.

În procesul creativ, Colamedici a folosit două platforme AI pentru a genera conținut, pe care apoi l-a organizat, rafinat și publicat sub un pseudonim fictiv. Cartea a fost lansată pe 15 ianuarie și, în doar două luni, a cunoscut trei reeditări datorită succesului masiv în rândul cititorilor. Deși dezvăluirea a venit recent, „Hypnocracy” rămâne în top 20 al celor mai bine vândute eseuri și este citată în numeroase cercetări și conferințe de profil.

Această strategie de a crea un autor fictiv nu a fost o glumă, ci parte dintr-un experiment mai amplu de cercetare narativă. Colamedici afirmă că a presărat în carte „firimituri ca în Hansel și Gretel”, indicii despre originea artificială a textului, pe care doar cei mai atenți cititori le-ar putea sesiza.

Ce impact are „Hypnocracy” asupra viitorului creației culturale?

Unul dintre cele mai fascinante și controversate aspecte ale acestui caz este că publicul a consumat conținutul fără să suspecteze originea sa artificială. Nu a fost vorba de un roman de dragoste sau un thriller SF, ci de un eseu complex despre structurile puterii în era digitală, cu referințe filosofice și politice ample — un gen de literatură care presupune, în mod tradițional, o reflecție profund umană.

Faptul că această carte a fost scrisă de o AI și totuși a trecut drept creația unui filosof real ridică mari semne de întrebare despre ce mai înseamnă autoratul în epoca digitală. Dacă AI-ul poate genera conținut cu logică internă, coerență argumentativă și chiar stil literar convingător, mai are rost să ne agățăm de ideea romantizată a „geniului creator”?

În același timp, mulți se tem că astfel de proiecte vor deschide ușa unei inundații de conținut generat automat, care ar putea să diluzeze calitatea generală a pieței de carte. Cu toate acestea, Andrea Colamedici susține că nu asta a fost intenția sa. El propune un nou mod de a face filosofie: nu doar prin reflecție, ci prin experimentare narativă directă, cu sprijinul noilor tehnologii.

Literatura viitorului: hibrid, interactivă, poate chiar… non-umană?

Fenomenul „Hypnocracy” nu este doar un semnal de alarmă, ci și o invitație la reinventare. Cartea a devenit subiect fierbinte pe forumuri, în grupuri de cercetare și în comunitățile de scriitori, unde se discută intens despre cum ar putea arăta literatura viitorului. Poate că, în curând, colaborările între oameni și AI vor deveni norma — AI-ul va furniza structura, iar autorul uman va adăuga sens, sensibilitate și viziune artistică.

Un lucru e clar: literatura nu mai este un teritoriu exclusiv uman.

Dacă până acum credeai că AI-ul doar „ajută”, poate e momentul să te întrebi: cât de departe e ziua în care cartea ta preferată ar putea fi scrisă de un robot?