Inteligența artificială intră în clasă: Google aduce Gemini gratuit pentru profesori și elevi

Revoluția digitală din educație primește un nou impuls puternic: Google lansează oficial Gemini for Education, o suită avansată de instrumente AI integrată direct în Google Workspace for Education. Cu ajutorul modelului de limbaj Gemini 2.5 Pro, elevii și profesorii pot acum beneficia de funcționalități de top în mod gratuit, într-un cadru sigur și adaptat nevoilor școlare. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de integrare a inteligenței artificiale în procesul educațional din ultimii ani.

Funcția de bază din acest pachet este Gemini in Classroom, activată automat pentru toate conturile educaționale și accesibilă fără costuri. De aici pornește o întreagă rețea de funcții inteligente, peste 30 la număr, care ușurează viața atât profesorilor, cât și elevilor. Una dintre cele mai utile este Gemini in Forms, care permite generarea automată de chestionare și teste — o soluție ideală pentru evaluări rapide și personalizate.

Elevii de peste 18 ani pot folosi AI-ul pentru a genera teste tematice, în funcție de nivelul de dificultate dorit sau de conținutul studiat. De exemplu, pot cere Gemini să le creeze un quiz dintr-un capitol de biologie sau să sintetizeze ideile-cheie ale unei lecturi obligatorii. În paralel, profesorii au la dispoziție un ajutor real în planificarea lecțiilor: Gemini poate sugera activități interactive, exemple, teme sau materiale de predare adaptate nivelului clasei.

Google a promis că urmează și funcții vizuale interactive, precum generarea automată de diagrame explicative sau hărți conceptuale — un plus uriaș mai ales pentru materiile tehnice sau științifice.

Integrare fluidă și control total: cum funcționează în practica de zi cu zi

Unul dintre cele mai mari avantaje ale suitei Gemini for Education este integrarea fără cusur cu platformele deja folosite în educație. Mulți profesori lucrează deja cu aplicații precum PowerSchool Schoology Learning sau Canvas by Instructure — iar cu extensia Gemini LTI, conținutul poate fi generat direct acolo, fără a mai comuta între aplicații.

Această coerență a experienței de lucru înseamnă mai puțin timp pierdut și mai mult focus pe predare. De exemplu, un profesor poate crea un test, un document colaborativ sau o lecție interactivă direct din mediul pe care îl folosește deja cu clasa sa. Elevii, la rândul lor, primesc materiale adaptate și răspunsuri în timp real la întrebări, totul într-o interfață familiară.

Controlul rămâne ferm în mâinile administratorilor IT. Prin Google Admin Console, se pot seta restricții, se poate gestiona accesul la funcții precum NotebookLM, iar datele personale sunt protejate. Pentru elevii sub 18 ani, filtrele de moderare sunt mai stricte, eliminând orice răspuns potențial inadecvat sau riscant. În plus, Google garantează că datele generate în conversații nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor AI — o decizie importantă în contextul protecției datelor personale.

Nu doar să folosești AI-ul, ci să-l și înțelegi

Google nu vrea doar să ofere instrumente bazate pe AI, ci să formeze utilizatori conștienți. De aceea, Gemini for Education vine și cu resurse dedicate dezvoltării competențelor digitale, mai exact cu accent pe AI literacy. Profesorii au la dispoziție materiale și lecții care pot fi integrate direct în curriculum: de la cum funcționează un model de limbaj, până la ce înseamnă etica în utilizarea AI-ului.

Această componentă de educație tehnologică e esențială pentru formarea unei generații capabile să înțeleagă și să folosească responsabil tehnologia. Într-o lume în care AI-ul va deveni parte integrantă a multor meserii, începerea acestui proces în școală este nu doar binevenită, ci vitală.

Gemini for Education marchează o schimbare majoră în felul în care inteligența artificială este integrată în educație. Google oferă nu doar un set impresionant de instrumente gratuite pentru elevi și profesori, ci și un cadru sigur, coerent și adaptabil. Cu accent pe protecția datelor, învățare personalizată și alfabetizare digitală, această inițiativă are potențialul de a schimba fundamental procesul educațional în școlile din întreaga lume. Iar dacă ești cadru didactic, acum e momentul să explorezi ce poate face AI-ul pentru clasa ta.