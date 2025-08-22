Inteligența artificială de la Google te ajută să obții cel mai bun preț pentru următoarea vacanță. Cum funcționează AI-ul Google Flight pentru reduceri

Planificarea unei vacanțe poate fi un proces obositor, mai ales atunci când trebuie să compari zeci de oferte de zbor pentru a găsi cel mai bun preț. Google promite să simplifice complet această experiență prin integrarea inteligenței artificiale în platforma sa de rezervări, Google Flights. Noua funcție, denumită „Flight Deals”, folosește cel mai recent model AI al companiei, Gemini 2.5, pentru a face căutarea biletelor mai rapidă și mai intuitivă.

În loc să pierzi timp cu filtre și formulare complicate, poți interacționa cu sistemul folosind un limbaj natural, aproape ca și cum ai cere sfatul unui prieten. Asta înseamnă că îți poți scrie cerințele sub forma unei propoziții obișnuite, iar AI-ul se ocupă de restul.

Cum funcționează căutarea cu limbaj natural

Una dintre cele mai mari schimbări aduse de Flight Deals este posibilitatea de a folosi expresii naturale atunci când cauți bilete. Spre exemplu, poți introduce direct: „vreau două bilete dus-întors ieftine pentru Grecia, la vară, pentru șapte zile”, iar AI-ul va interpreta corect toate detaliile esențiale. Rezultatele sunt afișate imediat, sortate după preț, astfel încât cea mai avantajoasă ofertă apare prima.

Sistemul nu inventează reduceri, ci optimizează procesul de selecție. Folosește date transmise în timp real de companiile aeriene, astfel încât afișarea prețurilor este cât mai precisă și actualizată. În felul acesta, nu mai există diferențe semnificative între ceea ce vezi online și tariful final.

Această funcționalitate este utilă mai ales pentru cei care nu au răbdare să ajusteze manual fiecare filtru. AI-ul reduce procesul de căutare la câteva secunde și elimină riscul de a rata o ofertă bună doar pentru că nu ai bifat un detaliu în motorul de căutare tradițional.

Avantajele pentru călători și viitorul rezervărilor online

Pentru călătorii frecvenți sau pentru familiile care își planifică vacanțele din timp, Google Flight Deals reprezintă un instrument valoros. Nu doar că economisești timp, dar ai și certitudinea că alegi biletele cele mai convenabile la momentul respectiv. În plus, integrarea cu ecosistemul Google permite conectarea rapidă la alte servicii, precum hărți sau căutări de hoteluri, transformând procesul de rezervare într-o experiență completă.

În perspectivă, această tehnologie ar putea schimba modul în care majoritatea oamenilor își organizează călătoriile. În loc să vizitezi mai multe site-uri sau agenții online, un asistent AI îți poate centraliza opțiunile și îți poate sugera rapid variantele ideale. Google nu face decât primul pas în această direcție, dar este posibil ca și alți competitori din turism să adopte soluții similare.

În final, Flight Deals nu este doar o funcție nouă, ci o dovadă clară că inteligența artificială devine parte din deciziile de zi cu zi, inclusiv atunci când vine vorba de vacanțe.