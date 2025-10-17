Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 10:29
de Iulia Kelt

Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
AI-ul face și lucruri utile / Foto: Colaj Playtech

O fotografie celebră din Al Doilea Război Mondial, care surprinde o execuție nazistă în Ucraina, a fost elucidată după opt decenii datorită tehnologiei AI.

Istoricul german Jürgen Matthäus a reușit să identifice autorul crimei, un fost profesor german numit Jakobus Onnen, născut în 1906, care a făcut parte din unitatea Einsatzgruppe C.

Descoperirea, publicată în Journal of Historical Studies, reprezintă una dintre cele mai importante reconstituiri foto ale crimelor comise de regimul nazist.

O imagine-simbol a atrocităților din estul Europei

Fotografia, cunoscută până acum sub denumirea „Ultimul evreu din Vinnița”, arată un soldat nazist cu ochelari îndreptând un pistol spre un bărbat îngenuncheat în fața unei gropi comune, sub privirile camarazilor SS. Până de curând, identitatea călăului și locul exact al execuției au rămas necunoscute.

Noile cercetări arată că masacrul nu a avut loc la Vinnița, ci în cetatea Berdychiv, pe 28 iulie 1941. Regimentul din care făcea parte Onnen, Einsatzgruppe C, fusese trimis să „lichideze evreii și partizanii” din teritoriile ocupate ale fostei Uniuni Sovietice, înaintea unei vizite a lui Adolf Hitler.

Matthäus a corelat arhive istorice, mărturii de familie și recunoașteri faciale generate de algoritmi AI pentru a ajunge la această concluzie.

Potrivit cercetătorului, nivelul de potrivire oferit de software a fost „neobișnuit de ridicat”, fiind confirmat ulterior prin verificări independente realizate de voluntari ai grupului Bellingcat, specializat în investigații open-source.

fotografie nazist calau descoperita cu AI

Fotografia ce l-a dat de gol pe călăul nazist / Foto: nited States Holocaust Memorial Museum

Călăul era un fost profesor devenit membru SS

Conform documentelor descoperite, Jakobus Onnen fusese profesor de franceză, engleză și educație fizică înainte de a adera la Partidul Nazist în 1931.

În august 1939, chiar înainte de izbucnirea războiului, s-a înrolat în unitatea SS Death’s Head de la Dachau și, un an mai târziu, a fost transferat în Polonia ocupată, unde a lucrat pentru poliția de ordine nazistă.

În 1941, a fost repartizat Einsatzgruppe C, unitatea care avea să-l surprindă în faimoasa fotografie.

Onnen nu a urcat niciodată în ierarhia SS, fiind ucis doi ani mai târziu, în 1943, în luptele împotriva partizanilor din regiunea Jîtomîr, Ucraina.

Deși identitatea victimei din imagine rămâne necunoscută, Matthäus a declarat că va continua cercetările folosind arhive sovietice și noi analize AI pentru a descoperi cine a fost bărbatul îngenuncheat.

„Această imagine ar trebui să aibă aceeași greutate istorică precum poarta de la Auschwitz”, a spus istoricul. „Ea ilustrează confruntarea directă dintre ucigaș și victimă, esența crimei în masă comise de regimul nazist.”

Matthäus a subliniat că, deși AI a fost esențială în rezolvarea cazului, „nu este un glonț de argint”, ci doar un instrument suplimentar într-un proces de cercetare bazat pe rigoare umană și verificări istorice.

Descoperirea sa readuce în atenție potențialul pozitiv al tehnologiei moderne, demonstrând că AI poate fi folosit nu doar pentru manipulări vizuale, ci și pentru a aduce lumină asupra crimelor ascunse ale trecutului.

