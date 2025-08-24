Insula tropicală mai frumoasă şi mult mai ieftină decât Maldive. Este un secret ascuns al multor turişti

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 21:19
de Badea Violeta

Priveliști uluitoare, ape cristaline și plaje cu nisip alb definesc vacanțele exotice de vis. Totuși, astfel de destinații, cum sunt Maldivele, vin adesea cu un preț extrem de ridicat. Există însă o alternativă spectaculoasă, mult mai accesibilă și încă puțin cunoscută: insula Palawan din Filipine.

Palawan, ”Maldivele Filipinelor”

Situată în Asia de Sud-Est, Palawan este adesea supranumită ”Maldivele Filipinelor” datorită peisajelor sale spectaculoase. Insula adăpostește o minune naturală unică – râul subteran Puerto Princesa, cel mai lung râu subteran din Asia și al doilea din lume, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Tot aici se află și Parcul Național Marin Tubbataha Reef, un alt sit UNESCO, celebru pentru recifele sale de corali. Palawan atrage iubitorii de aventură și natură prin snorkeling, scufundări și excursii pe insulele mici din jur.

”Palawan are o combinație unică de frumusețe naturală, aventură și accesibilitate”, a declarat un expert de la Experience Travel Group pentru The Mirror.

”Călătorii se pot bucura de multe dintre aceleași experiențe pe care le-ar avea în Maldive, cum ar fi plaje imaculate și ape turcoaz, dar la o fracțiune din cost.”

O vacanță de vis la prețuri accesibile

Diferențele de cost între cele două destinații sunt uriașe. Dacă în Maldive o noapte de cazare la un hotel costă între 300 și 400 de lire sterline, în Palawan prețurile pornesc de la aproximativ 50 de lire sterline, în funcție de zonă. Acest avantaj face ca insula filipineză să devină tot mai atractivă pentru turiștii care caută lux tropical fără a-și goli conturile.

”Devine din ce în ce mai popular printre călătorii care își doresc o experiență de paradis tropical fără a cheltui prea mult”, a explicat expertul.

Deși Palawan nu oferă faimoasele vile deasupra apei, ca Maldivele, frumusețea naturală, plajele spectaculoase și apa turcoaz compensează din plin.

O destinație pentru toți

Din punct de vedere climatic, Palawan este comparabilă cu Maldivele, având temperaturi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius în aprilie, luna cea mai caldă.

Accesul la insulă se face, de regulă, printr-un zbor intern de una până la două ore din Manila către Puerto Princesa sau El Nido. Există și opțiunea feribotului, care durează aproximativ 13 ore.

Potrivit celor de la Experience Travel Group, Palawan reprezintă ”o alegere excelentă” pentru toate tipurile de turiști – familii, cupluri sau călători singuri – datorită combinației rare de natură spectaculoasă, aventură și prețuri accesibile.

Astfel, insula filipineză reușește să ofere aceeași atmosferă de paradis tropical ca Maldivele, dar la un cost mult mai mic, motiv pentru care devine un adevărat secret bine păstrat al turiștilor.

