Insula din Caraibe care câștigă milioane din vânzarea domeniilor .ai

Mică, exotică și cunoscută pentru plajele albe, Anguilla a ajuns brusc în centrul atenției internaționale, dar nu datorită turismului de lux, ci a internetului. În anii ’80, când erau distribuite domeniile naționale pentru site-uri, insula a primit sufixul .ai – un detaliu care părea banal la vremea respectivă. Patru decenii mai târziu, explozia de interes pentru inteligența artificială a transformat aceste două litere într-o adevărată mină de aur pentru economia locală.

Astăzi, companii și antreprenori din toată lumea plătesc sume uriașe pentru a-și asocia proiectele cu extensia .ai. Într-o singură tranzacție, un om de afaceri american a achitat 700.000 de dolari pentru domeniul you.ai, semn că cererea este mai mare ca oricând, scrie BBC.

O sursă neașteptată de venit pentru o economie fragilă

Până recent, Anguilla depindea aproape exclusiv de turism, sector care aducea aproximativ 37% din veniturile sale. Insula atrage în special vizitatori din Statele Unite, însă poziția sa în calea uraganelor din Atlantic face ca fiecare sezon de toamnă să fie un pariu riscant. În 2017, de exemplu, uraganul Irma a provocat pagube uriașe, iar Marea Britanie – de care depinde ca teritoriu britanic de peste mări – a fost nevoită să ofere sprijin financiar consistent.

Extensia .ai a schimbat complet jocul. În 2024, guvernul a încasat aproape 39 de milioane de dolari doar din vânzarea și reînnoirea domeniilor, adică aproape un sfert din veniturile totale ale insulei. Estimările oficiale arată că în 2025 cifra ar putea urca la 132 de milioane de dolari din Caraibe de Est, iar în 2026 la 138 de milioane. În prezent, există deja peste 850.000 de domenii .ai, față de mai puțin de 50.000 în 2020, iar trendul rămâne ascendent.

Această creștere oferă Anguillei nu doar un nou flux financiar, ci și o plasă de siguranță împotriva dezastrelor naturale. Fondurile obținute sunt direcționate către infrastructură, servicii medicale și chiar planuri pentru un nou aeroport, ceea ce ar putea susține și mai mult turismul, dar pe baze mai stabile.

Piața domeniilor .ai explodează la nivel global

Domeniile cu terminația .ai au devenit un simbol al inovației, iar licitațiile recente demonstrează apetitul investitorilor. Cloud.ai s-a vândut cu 600.000 de dolari, iar law.ai cu 350.000, în timp ce prețul de pornire pentru o înregistrare obișnuită rămâne între 150 și 200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare. Interesul este atât de mare încât analiștii se așteaptă ca recordul de 700.000 de dolari să fie doborât curând.

Pentru a-și proteja această comoară digitală, guvernul a semnat un acord de cinci ani cu firma americană Identity Digital. Aceasta a mutat toate serverele .ai pe o rețea globală, reducând riscul ca un uragan sau o pană de curent să întrerupă serviciul. Astfel, Anguilla își securizează atât reputația, cât și veniturile pe termen lung.

Lecții și provocări pentru viitor

Succesul Anguillei amintește de povestea insulei Tuvalu, care a profitat de domeniul .tv. Însă, spre deosebire de Tuvalu, Anguilla a preferat un model de împărțire a veniturilor, păstrând controlul și flexibilitatea. Strategia se dovedește inspirată, dar aduce și responsabilități: fondurile trebuie gestionate cu prudență, pentru a evita dependența excesivă de un singur sector economic.

Pentru locuitorii insulei, fiecare nou domeniu .ai înregistrat înseamnă mai mult decât un câștig imediat. Este șansa de a construi spitale mai bune, drumuri sigure și un viitor mai rezistent la schimbările climatice. Iar pentru tine, ca pasionat de tehnologie, această poveste este o dovadă clară că în lumea digitală norocul poate transforma un simplu sufix de internet într-un plan de dezvoltare națională.