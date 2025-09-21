Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 10:35
de Daoud Andra

Înmormântarea lui Charlie Kirk are loc duminică: Trump și alți lideri republicani, așteptați să vorbească în fața a 100.000 de oameni

ȘTIRI EXTERNE
Înmormântarea lui Charlie Kirk are loc duminică: Trump și alți lideri republicani, așteptați să vorbească în fața a 100.000 de oameni
FOTO: Profimedia Images

Activistul conservator Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Donald Trump, va fi condus pe ultimul drum duminică, în Arizona. Evenimentul, care se anunță a fi unul dintre cele mai mari de acest fel din istoria recentă a mișcării republicane, are loc pe fondul unui climat politic tensionat și al unor măsuri stricte de securitate.

Liderii republicani care vor lua cuvântul la ceremonie

Ceremonia de comemorare și înmormântare va fi găzduită pe stadionul State Farm din Glendale, o suburbie a orașului Phoenix. Arena are o capacitate standard de 63.000 de locuri, însă pentru ocazii speciale poate fi extinsă până la peste 73.000 de participanți. În plus, pentru a face față afluxului de public, organizatorii au pus la dispoziție și Desert Diamond Arena, care poate primi încă aproximativ 19.000 de persoane. Intrarea este gratuită, dar participanții sunt încurajați să se înregistreze în prealabil.

Evenimentul va fi transmis în direct pe platforma Rumble, canalul preferat de Kirk, dar și de posturi de televiziune care au confirmat difuzarea. Printre cei care vor lua cuvântul se numără figuri politice de prim rang: președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, senatorul Marco Rubio și secretarul Apărării, Pete Hegseth. De asemenea, vor urca pe scenă Tulsi Gabbard, șefa serviciilor naționale de informații, Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, precum și Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet.

Vezi și:
Cultul personalității se instaurează în SUA: portrete uriașe cu Trump pe clădiri federale stârnesc indignare, dar și îngrijorare
Dacă dau 1.000.000 $ pe „Viza de Aur” a lui Trump, devin cetățean american? Ce este de fapt aceasta și la ce ajută

Un moment așteptat va fi discursul văduvei lui Kirk, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA. Ea va vorbi despre moștenirea soțului ei și despre misiunea organizației de a continua lupta pentru valorile conservatoare.

Lista invitaților cuprinde și alte nume sonore, precum Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății, Sergio Gor, directorul de personal, dar și personalități media precum Tucker Carlson și Donald Trump Jr.. Evenimentul va fi acompaniat de un program muzical impresionant, susținut de artiști creștini de renume: Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe Carnes și Cody Carnes, alături de apariții speciale ale lui Lee Greenwood și Steve Amerson.

Dileme cu privire la siguranța liderilor politici

Moartea lui Charlie Kirk, la doar 31 de ani, a zguduit scena politică americană. El a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut de autorități și plasat în arest. Martorii au descris scene dramatice, iar mentorul spiritual al activistului, Frank Turek, a povestit emoționat ultimele clipe: „Charlie nu mai era prezent aici. Privirea lui trecuse dincolo, către veșnicie. Era deja cu Isus.”

Tragedia a ridicat serioase semne de întrebare cu privire la siguranța liderilor politici. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a afirmat că pierderea lui Kirk a fost resimțită ca „un cutremur” de întreaga comunitate de pe Dealul Capitoliului. Mulți congresmeni au început să își revizuiască măsurile de securitate, temându-se de escaladarea violenței în arena politică.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
iPhone 17 costă și 2.500 de euro, totul din cauza unei singure opțiuni
iPhone 17 costă și 2.500 de euro, totul din cauza unei singure opțiuni
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai dramatic și spectaculos traseu al României
Un bărbat înarmat a încercat să intre în vila fraților Tate din Voluntari. Incidentul, transmis live pe internet
Un bărbat înarmat a încercat să intre în vila fraților Tate din Voluntari. Incidentul, transmis live pe internet
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA
Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Playtech Știri
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...