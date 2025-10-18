Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 09:44
de Andrei Simion

Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor

Sănătate
Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor
Doza la două luni pentru prevenirea HIV, aproape de aprobare în Anglia și Țara Galilor - imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Un tratament preventiv împotriva HIV cu acțiune îndelungată, administrat o dată la două luni, este pe cale să primească undă verde pentru utilizare în Anglia și Țara Galilor. Într-un ghid preliminar publicat vineri, National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomandă cabotegravir (CAB-LA) pentru adulți și tineri cu risc de infectare cu HIV care nu pot lua PrEP oral (profilaxie pre-expunere).

Cabotegravir oferă o alternativă la pastilele zilnice utilizate în mod obișnuit pentru prevenirea HIV. PrEP este destinată persoanelor HIV-negative, tocmai pentru a reduce riscul de infectare înaintea unei expuneri potențiale. În Regatul Unit, această formă injectabilă este deja disponibilă pe NHS în Scoția, iar adoptarea în Anglia și Țara Galilor ar extinde accesul acolo unde regimul oral nu este fezabil, scrie The Guardian.

De ce e considerată „game-changing” și când ar putea fi lansată

Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, a numit aprobarea „gamechanging”, subliniind că pentru persoanele vulnerabile care nu pot utiliza alte metode de prevenție aceasta înseamnă speranță. El a amintit că utilizarea PrEP a crescut cu 8% anul acesta și că ambiția declarată este ca Anglia să devină prima țară care oprește transmisiile HIV până în 2030; noul tratament este „un instrument puternic” în atingerea acestui obiectiv.

Potrivit NICE, lansarea ar putea începe la circa trei luni după publicarea ghidului final, așteptată mai târziu în acest an. Estimările instituției indică până la 1.000 de beneficiari anual în Anglia, un grup-țintă alcătuit din persoane care nu pot urma terapia orală din motive medicale sau din alte cauze practice (de exemplu, aderență dificilă la regimul zilnic).

Vezi și: Istoria virusului HIV: cum a apărut și cine a fost prima dată infectat

Cum arată nevoia și impactul posibil

Datele UK Health Security Agency (UKHSA) arată că peste 111.000 de persoane au accesat PrEP în clinicile de sănătate sexuală din Anglia în 2024, cu 7% mai mult decât în anul precedent. Chiar și așa, pentru aproximativ 1.000 de persoane cu contraindicații sau bariere la administrarea orală, opțiunile au rămas limitate—de aici miza introducerii unui PrEP bimestrial.

Helen Knight, director pentru evaluarea medicamentelor la NICE, a subliniat că HIV rămâne o provocare serioasă de sănătate publică, însă instrumentele de prevenție sunt din ce în ce mai puternice. Un regim cu dozare la două luni poate îmbunătăți aderența și poate reduce presiunea logistică a administrării zilnice, fără a schimba principiul: profilaxie destinată persoanelor HIV-negative, nu tratament pentru infecțiile existente.

Ce urmează

Până la finalizarea ghidului NICE, cabotegravir rămâne un pas intermediar între intenție și implementare. Dacă recomandarea preliminară se va transforma în aprobare, serviciile de sănătate din Anglia și Țara Galilor vor putea integra rapid noua opțiune, dat fiind că există deja experiență de utilizare în Scoția.

În ansamblu, trecerea de la pastile zilnice la administrare bimestrială nu rescrie doar rutina pacienților, ci poate închide decalaje de acces pentru o categorie vulnerabilă. Iar într-o strategie care țintește oprirea transmisiilor până în 2030, fiecare instrument validat și implementat la timp contează.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Recomandări
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Reguli de circulație pe drumurile expres din România, limita de viteză. Când rămâi fără permis de conducere, conform Codului Rutier
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Ce vârstă trebuie să aibă polițiștii și militarii pentru a beneficia de pensie anticipată
Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova: Structura grav afectată, riscul de prăbușire este uriaș
Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova: Structura grav afectată, riscul de prăbușire este uriaș
Explozie Rahova. Unul dintre răniţi, transportat în Austria pentru îngrijiri medicale. Starea celorlalte victime internate în spitalele din Bucureşti
Explozie Rahova. Unul dintre răniţi, transportat în Austria pentru îngrijiri medicale. Starea celorlalte victime internate în spitalele din Bucureşti
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la spital. A devenit cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în comă la spital. A devenit cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19
Ce trebuie să faci ca să primești pensie din Spania ca român. Câți ani de muncă legală îți trebuie pentru 1.450 de euro pe lună
Ce trebuie să faci ca să primești pensie din Spania ca român. Câți ani de muncă legală îți trebuie pentru 1.450 de euro pe lună
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Cronologia exploziei din Rahova: de la primul apel la 112 până la momentul deflagrației. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Cronologia exploziei din Rahova: de la primul apel la 112 până la momentul deflagrației. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscop 18 octombrie 2025. Vindecare sufletească și energie pozitivă pentru unele semne zodiacale
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...