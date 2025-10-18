Injecția care previne HIV, „gata să schimbe totul”, este aproape de aprobare oficială în Anglia și Țara Galilor

Un tratament preventiv împotriva HIV cu acțiune îndelungată, administrat o dată la două luni, este pe cale să primească undă verde pentru utilizare în Anglia și Țara Galilor. Într-un ghid preliminar publicat vineri, National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomandă cabotegravir (CAB-LA) pentru adulți și tineri cu risc de infectare cu HIV care nu pot lua PrEP oral (profilaxie pre-expunere).

Cabotegravir oferă o alternativă la pastilele zilnice utilizate în mod obișnuit pentru prevenirea HIV. PrEP este destinată persoanelor HIV-negative, tocmai pentru a reduce riscul de infectare înaintea unei expuneri potențiale. În Regatul Unit, această formă injectabilă este deja disponibilă pe NHS în Scoția, iar adoptarea în Anglia și Țara Galilor ar extinde accesul acolo unde regimul oral nu este fezabil, scrie The Guardian.

De ce e considerată „game-changing” și când ar putea fi lansată

Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, a numit aprobarea „gamechanging”, subliniind că pentru persoanele vulnerabile care nu pot utiliza alte metode de prevenție aceasta înseamnă speranță. El a amintit că utilizarea PrEP a crescut cu 8% anul acesta și că ambiția declarată este ca Anglia să devină prima țară care oprește transmisiile HIV până în 2030; noul tratament este „un instrument puternic” în atingerea acestui obiectiv.

Potrivit NICE, lansarea ar putea începe la circa trei luni după publicarea ghidului final, așteptată mai târziu în acest an. Estimările instituției indică până la 1.000 de beneficiari anual în Anglia, un grup-țintă alcătuit din persoane care nu pot urma terapia orală din motive medicale sau din alte cauze practice (de exemplu, aderență dificilă la regimul zilnic).

Vezi și: Istoria virusului HIV: cum a apărut și cine a fost prima dată infectat

Cum arată nevoia și impactul posibil

Datele UK Health Security Agency (UKHSA) arată că peste 111.000 de persoane au accesat PrEP în clinicile de sănătate sexuală din Anglia în 2024, cu 7% mai mult decât în anul precedent. Chiar și așa, pentru aproximativ 1.000 de persoane cu contraindicații sau bariere la administrarea orală, opțiunile au rămas limitate—de aici miza introducerii unui PrEP bimestrial.

Helen Knight, director pentru evaluarea medicamentelor la NICE, a subliniat că HIV rămâne o provocare serioasă de sănătate publică, însă instrumentele de prevenție sunt din ce în ce mai puternice. Un regim cu dozare la două luni poate îmbunătăți aderența și poate reduce presiunea logistică a administrării zilnice, fără a schimba principiul: profilaxie destinată persoanelor HIV-negative, nu tratament pentru infecțiile existente.

Ce urmează

Până la finalizarea ghidului NICE, cabotegravir rămâne un pas intermediar între intenție și implementare. Dacă recomandarea preliminară se va transforma în aprobare, serviciile de sănătate din Anglia și Țara Galilor vor putea integra rapid noua opțiune, dat fiind că există deja experiență de utilizare în Scoția.

În ansamblu, trecerea de la pastile zilnice la administrare bimestrială nu rescrie doar rutina pacienților, ci poate închide decalaje de acces pentru o categorie vulnerabilă. Iar într-o strategie care țintește oprirea transmisiilor până în 2030, fiecare instrument validat și implementat la timp contează.

