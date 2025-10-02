Îngropat adânc într-o mină din munți, în nordul Italiei, se construiește un mega-centru de date, printre depozite de mere, vin și brânzeturi

Adânc sub versanții din nordul Italiei, într-o exploatare minieră încă activă, prinde formă primul centru de date din Europa instalat într-o mină în funcțiune. Proiectul, numit Trentino DataMine, este o alianță între Universitatea din Trento și un grup de companii private din IT și construcții, cu o investiție totală de 50,2 milioane de euro. Din această sumă, 18,4 milioane provin din fonduri publice (inclusiv Next Generation EU), restul fiind acoperit de partenerii privați. Particularitatea locului – rocă de dolomit uscată, o temperatură naturală de circa 12°C și stabilitate geologică – transformă un spațiu considerat de obicei impropriu pentru tehnologie într-un „bunker” digital eficient și sigur.

La suprafață, mina este cunoscută pentru depozite atipice: mere din Trentino, vinuri locale și brânzeturi maturate în condiții ideale. Sub aceeași „streașină” montană, însă, echipele tehnice întind zeci de kilometri de cabluri electrice și fibră optică pentru a alimenta și interconecta viitoarele rackuri de servere. Aproximativ 80% din infrastructură va rămâne sub pământ; restul – birouri, recepție, securitate – se va afla la suprafață. Primele cabinete sunt deja montate, iar punerea în funcțiune este planificată pentru finalul anului, notează Wired Italia.

De ce o mină pentru un centru de date

Argumentul cel mai vizibil este securitatea fizică. La peste 100 de metri sub nivelul solului, într-o masă de rocă foarte stabilă hidrogeologic, centrul este protejat natural de cutremure, intemperii și chiar de riscurile asociate unor posibile atacuri. Ecranarea oferită de munte reduce mult pătrunderea undelor electromagnetice, în timp ce perimetrele de acces pot fi controlate strict. În termeni simpli: serverele „trăiesc” într-o fortăreață naturală, greu de atins și ușor de monitorizat.

Apoi vine eficiența energetică. Temperatura constantă de 12°C a spațiului subteran scade nevoia de răcire activă, ceea ce reduce costurile operaționale și amprenta de carbon. Cu ventilatoare, schimbătoare de căldură și câteva generatoare de rezervă, o parte din climatizare o face… muntele. Mai mult, dezvoltatorii mizează pe sinergii locale: căldura disipată de servere poate fi folosită de alte activități din subteran, în timp ce infrastructurile de frig ale depozitelor (mere, vin, brânzeturi) pot susține, la rândul lor, răcirea echipamentelor atunci când este nevoie.

Cum funcționează și ce o face diferit

Traseul tehnic este impresionant pentru un spațiu atipic: circa 50 km de cabluri electrice și fibră optică, trei kilometri de tubulaturi, sisteme de ventilație cu senzori și redundanțe, plus generatoare gata să preia sarcina la cea mai mică fluctuație. În interior, arhitectura „multiband și multimod” va permite conectivitate flexibilă pentru clienți diferiți, cu cerințe variate de lățime de bandă, latență și segregare de rețea. În paralel, politicile de securitate cibernetică vor fi dublate de avantajele „hard” ale muntelui: acces fizic limitat, camere și senzori pe trasee unice, zone-tampon de verificare.

Dincolo de parametrii tehnici, proiectul mizează pe un model economic circular. Actorii din jurul minei au deja rutină în a „compartimenta” temperaturi și umidități pentru marfă sensibilă; acum, aceleași principii se aplică serverelor. „Cei care au nevoie de căldură pot folosi căldura produsă, iar cei care au nevoie de frig pot profita de sistemele de răcire”, explică reprezentanții consorțiului. Această coabitare – mere, vin, brânzeturi și, alături, bănci de date – este posibilă tocmai datorită stabilității și uscăciunii neobișnuite a dolomitului extras în zonă.

Ce urmează pentru Trentino Datamine

Cu rackurile deja instalate și echipele la lucru, calendarul țintește primele operațiuni până în decembrie. În timp, centrul de date ar putea deveni un reper pentru Europa: un model în care siguranța fizică, eficiența energetică și sinergiile industriale reduc costurile și cresc reziliența. Dacă în orașele mari centrele de date se luptă cu congestia, zgomotul și căldura, sub munte unele dintre aceste probleme dispar prin design.

Rămâne, desigur, provocarea de a administra o infrastructură critică într-un spațiu nonconvențional: logistică de acces, proceduri de urgență, standarde de sănătate și securitate în muncă specifice mediului minier. Dar miza e clară: un „mega-centru” care transformă o mină activă într-un hub digital european, capabil să găzduiască date sensibile în condiții stabile – și să demonstreze că tranziția către infrastructuri IT mai „verzi” se poate face și în locuri la care, până ieri, nu se gândea nimeni.