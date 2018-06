De ce a scufundat Microsoft un centru de date în mare

Microsoft s-a gândit să scufunde un centru de date în mare și chiar dacă sună destul de ciudat, aceștia au făcut-o spre binele sistemului.

Centrele de date au mai multe probleme care sunt dificil de rezolvat în vreun fel anume: acestea au temperaturi extrem de ridicate, sunt foarte zgomotoase și mai mereu sunt amplasate ineficient. Totuși, Microsoft ar putea avea o soluție pentru toate aceste probleme, chiar dacă pare contraintuitivă.

Compania a făcut deja teste extinse de-a lungul timpului, iar acum are pregătit Project Natick. Acesta reprezintă viziunea Microsoft de creare a unor centre de date sustenabile, ușor de pregătit și de livrat. Te-ai putea gândi la vreo soluție extrem de portabilă, dar compania are altceva în minte: centre de date scufundate pe fundul mărilor și oceanelor.

Nu vorbim de proiecte fanteziste, deoarece primul centru de date de acest fel deja a fost instalat. Acesta se găsește în apropierea insulelor Orkney, din zona Scoției și e deja funcțional; are instalate 12 rack-uri cu 864 servere care lucrează deja intens.

În timpul folosirii la capacitate maximă, întregul centru de date are nevoie doar de aproximativ 0,25 MW de putere pentru a funcționa, iar aceasta este livrată de pe țărm, din surse regenerabile. Centrul este mare cam cât un container de mărfuri și are instalate sisteme de răcire, însă mult mai simple decât cele folosite pentru centrele clasice. Asta se întâmplă deoarece apa are o temperatură destul de scăzută în adâncuri, iar asta reușește să țină serverele destul de reci.

Echipa va monitoriza timp de 12 luni performanța centrului de date, care a fost creat pentru a opera cinci ani fără să aibă nevoie de mentenanță. Va fi analizat și impactul asupra mediului înconjurător.