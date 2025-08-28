Ultima ora
Ingredientul din bucătărie care ajută trandafirii să înflorească toată toamna
28 aug. 2025
de Badea Violeta

Trandafirii sunt printre cele mai longevive și spectaculoase plante din grădină, oferind flori de la sfârșitul primăverii până toamna târziu, în funcție de soi. Însă, după o vară lungă și fierbinte, florile și frunzișul pot începe să arate obosite, iar întrebarea dacă înflorirea de toamnă va mai fi posibilă devine inevitabilă. Există, însă, un remediu simplu, pe care probabil îl ai deja în bucătărie sau în baie: sărurile Epsom.

Ce sunt sărurile Epsom și cum funcționează în grădină

Sărurile Epsom sunt un compus mineral granulat, alb, obținut din sulfat de magneziu, utilizat de regulă pentru relaxarea mușchilor. În grădină, acestea ajută la completarea nutrienților din sol, care se consumă treptat pe măsură ce plantele cresc.

Magneziul și sulful din săruri stimulează absorbția nutrienților și producerea de clorofilă, ceea ce duce la un frunziș mai verde și mai sănătos. De asemenea, plantele cu flori, inclusiv trandafirii, produc flori mai mari și mai colorate, iar tulpinile devin mai rezistente.

Aceste beneficii fac ca sărurile Epsom să fie un aliat ideal pentru a prelungi înflorirea trandafirilor și a le menține aspectul luxuriant până toamna târziu.

Modalități de aplicare a sărurilor Epsom la trandafiri

Există mai multe moduri prin care sărurile Epsom pot fi folosite pentru a susține sănătatea și înflorirea trandafirilor. Înainte de plantare, o jumătate de cană de săruri poate fi amestecată în solul din groapa de plantare, iar rădăcinile trandafirilor cu rădăcină goală pot fi înmuiate într-o soluție de săruri Epsom înainte de a fi plantate.

Pe parcursul sezonului, presărarea unei cantități de aproximativ o cană de sare în jurul bazei tufei, atât primăvara, cât și toamna, ajută la menținerea nutrienților esențiali. În plus, sărurile Epsom pot fi folosite ca spray foliar, dizolvând 1-2 linguri în galon de apă și pulverizând plantele la fiecare patru până la șase săptămâni.

Beneficiile unei grădini sănătoase și colorate

Aplicarea sărurilor Epsom sprijină dezvoltarea armonioasă a trandafirilor, menținând frunzișul verde, tulpinile puternice și florile mai mari și mai vibrante.

Chiar și în solurile alcaline, aceste săruri oferă un aport de minerale necesar pentru absorbția eficientă a nutrienților, fără a înlocui fertilizarea regulată.

Astfel, trandafirii pot continua să înflorească abundent pe tot parcursul toamnei, oferind o grădină spectaculoasă, cu flori pline de culoare și vitalitate.

