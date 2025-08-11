Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV

Cât de periculos este, de fapt, mâncatul după ora 18 pentru sănătate? Cătălina Preda, nutriționist-dietetician autorizat de Colegiul Dieteticienilor din România, a spus adevărul despre acest mit și a mărturisit ce ne face, cu adevărat, rău atunci când mâncăm la ore târzii.

Mâncatul după ora 18 îngrașă? Cătălina Preda a demontat unul dintre cele mai răspândite mituri

Faptul că suntem tot mai ocupați în viața de zi cu zi își pune amprenta asupra sănătății noastre, atât psihice, cât și fizice. De multe ori, amânăm atât de mult momentul primei mese, încât ajungem să mâncăm o singură dată pe zi, seara.

Deși nu ne dăm seama, acest obicei ne afectează mai mult decât credem. Cătălina Preda, nutriționist-dietetician autorizat de Colegiul Dieteticienilor din România, a dezvăluit că principalul efect resimțit al înfometării voite sau nevoite peste zi este lipsa energiei. Puterea de concentrare scade și, atunci, activități banale devin o adevărată corvoadă.

„Din categoria ‘sunt ocupată peste peste zi cu treburile de la birou, cu copii, cu alte treburi și când ajung seara acasă rup frigiderul’ bineînțeles. Ești rupt de foame, n-ai mâncat nimic, ‘lasă că mănânc deseară și e ok’. Obiceiul ăsta de a lua mesele odată pe zi și ne supraalimentăm, iar în restul zilei să nu consumăm nimic, evident că nu-i deloc benefic, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, nu e ok să stai cu senzația de foame peste zi și să rabzi foamea, și să mai bei poate un pahar de apă și niște cafea. Corpul are nevoie de energie, mai ales în prima parte a zilei, pentru că atunci începe activitățile. Ai o zi plină de diferite activități. Deci ai nevoie de energie Nu-i vorba doar de energie fizică, ci și psihică. Pentru că, mai ales în 2025, în lumea noastră, în majoritatea dintre noi, lucrăm la un birou. Deci nu-i vorba că mergi și tragi de fiare, dar ai nevoie de energie ca să te poți concentra psihic, să poți să-ți faci task-ul de la birou. Oricum ai nevoie de energie. Deci, în primul motiv, nu-i ok pentru că n-ai suficientă energie în parcursul zilei”, a subliniat Cătălina Preda.

Pericolele ascunse din spatele mâncatului la ore târzii

Un alt motiv pentru care nu este bine să mâncăm doar seara, spune Cătălina, este că trece foarte puțin timp până în momentul în care ne punem la somn. Stomacul nu are timp să digere toată cantitatea de mâncare, iar de aici apar diferite probleme de sănătate.

„Un al doilea motiv pentru care nu-i ok să consumi toate caloriile seara e pentru că, în primul rând, da, le consumi seara, după care cât? Mai trece maxim o oră, două, după care ne culcăm, nu? Că e final de zi. E foarte multă cantitate de mâncare pentru stomac cu așa puțin timp înainte de somn. Teoretic, ar fi bine să mâncăm cu cel puțin trei, patru ore înainte de a ne culca, pentru că așa poate fi mai puțin solicitat sistemul digestiv. Pot apărea arsurile, refluxul gastroesofagian. Te trezești acasă după toată ziua și bagi în tine juma’ de frigider. Mănânci tot ce ai acolo: mâncare gătită, șuncă, salam, brânză, nu contează, de toate, amestecate, că ți-e foame și-i bun orice”, a menționat Cătălina Preda.

Mâncatul după ora 18 vine, de multe ori, la pachet cu pofta de dulce

Mâncatul seara, de obicei după ora 18, nu se rezumă doar la alimente de bază, fie că vorbim despre alegeri sănătoase sau nu, ci și la o porție de dulce. Pentru că, după o zi în care nu am mâncat nimic, o ciocolată, un desert cu multă frișcă sau jumătate de caserolă de înghețată sună ca o recompensă.

Totuși, după o masă copioasă, mai multă mâncare nu face decât să suprasolicite stomacul, mai ales că, spune nutriționista, tindem să nu mai acordăm atenție combinațiilor culinare pe care le facem. Astfel, uităm cum ne fac să ne simțim anumite alimente și că, în mod obișnuit, le-am evita sau, cel puțin, le-am consuma în cantitate mai mică.

„Despre asta este vorba”

„Bineînțeles că stomacul, oricât de plin ai fi, mai are așa un buzunăraș pentru ceva dulce. Stomacul deja e foarte plin și nu e ok. Dar poftim, ‘și după o zi grea, atât merit și eu, măcar atât, prăjitura asta, că și așa n-am mâncat nimic toată ziua’. Toată lumea merită. Nu e vorba de a nu merita, că trebuie să faci ceva anume ca să meriți, ci să ți le distribui uniform. Despre asta e vorba. Ceva dulce poate să fie o ciocolată, ce ai gătit pe acasă sau îți cumperi. Și consumăm alimentele, după care mergem la somn. Și te trezești în miezul nopții brusc, că te doare stomacul, sau că, ‘oh, că mi-au venit înapoi ce-am mâncat, să dau un pic de apă că mă arde pe gât’. E refluxul gastroesofagian. Și asta se întâmplă și în cazurile în care stomacul e foarte plin. Ca să nu mai zic că poate fi un motiv pentru care ai refluxul faptul că te miri ce combinații de alimente ai făcut. Poate unele îți provoacă acid, de care nici nu știi. Poate unele alimente le tolerezi mai puțin, dar pe cine mai interesează? Că tu nu ai fost oricum atent, tu erai rupt de foame când ai ajuns acasă și atunci ai băgat orice prins”, a explicat nutriționista.

„Nu ai control asupra porțiilor”

Un alt aspect al mâncatului o singură dată pe zi, seara, este că porțiile vor fi întotdeauna mai mari decât ar trebui. Senzația de sațietate apare mai târziu și puțini se opresc la momentul potrivit.

„Un alt motiv, numărul trei, de ce nu-i bine să mâncăm toată seara, e că, de fapt, așa, cu siguranță, nu mai ai un control al consumului de cantitate. Tu nu mai poți să mănânci cât ți-ai propus. O să tinzi să mănânci mai mult. Oricum, senzația de sațietate e puțin întârziată față de când chiar se instalează. Adică noi mai mâncăm până când nu mai putem, dar tu trebuie să oprești cu mult înainte de senzația asta. Dar pentru că n-am consumat niciun aliment pe tot parcursul zilei, nu mai ai control. Deci un alt motiv pentru care nu-i ok este că n-ai control asupra porțiilor pe care le consumi. Și asta, din nou, nu-i benefic. Și nici psihic nu te ajută. Pentru că începi să funcționezi pe ideea asta, ‘că trag toată ziua și seara mă recompensez’. Și seară de seară tu mănânci cantități mult prea mari de mâncare, ca să nu mai zic că sigur alegerile noastre nu sunt cele mai sănătoase. În cel mai bun caz, dacă ai ceva mâncare sănătoasă gătită acasă, mănânci pe aia, dar după o zi grea de muncă sigur o să preferi cea mai nesănătoasă decât orezul cu pui”, a afirmat Cătălina Preda.

Adevărul despre mâncatul după 18: „Corpul nu știe cât e ceasul”

Astfel, mâncatul după ora 18 nu este sănătos, dar nu pentru că îngrașă, spune Cătălina Preda. Un mit în care mulți români cred este acela că, dacă nu mai consumă nimic după o anumită oră, vor pierde kilogramele în plus. Adevărul este, însă, că organismul uman nu funcționează astfel.

Important este numărul de calorii consumat pe parcursul unei zile și modul în care sunt distribuite mesele. Dacă acestea sunt echilibrate, iar seara optăm pentru un preparat ușor digerabil și, poate, slab caloric, nu ne vom îngrășa.