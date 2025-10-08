Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București. Metrorex: „Trenurile circulă normal”

Ploile abundente din ultimele ore, încadrate în cod roșu, au provocat infiltrații în infrastructura subterană a metroului din București, a anunțat, miercuri, Metrorex.

Infiltrații în infrastructura subterană de la metrou

Cu toate acestea, traficul metroului nu este afectat, iar compania este pregătită să introducă garnituri suplimentare, dacă va fi necesar.

„În contextul condițiilor meteorologice extreme, caracterizate prin cantități mari de precipitații, au apărut infiltrații în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situații”, a transmis Metrorex. Echipele companiei, împreună cu partenerii contractuali, sunt mobilizate permanent pentru a interveni rapid în toate stațiile de metrou din București.

Prioritatea personalului este monitorizarea continuă și eliminarea promptă a acumulărilor de apă.

Metrorex a precizat că circulația trenurilor se desfășoară normal, fără perturbări, chiar și în contextul închiderii școlilor și grădinițelor din București din cauza codului roșu de ploi.

„Circulația trenurilor de metrou se desfășoară conform graficului stabilit, fără perturbări în traficul subteran. Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri”, a adăugat compania.

Anunț de la Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor a prezentat, miercuri, situația infrastructurii de transport afectate de codul roșu de ploi care a cuprins mai multe județe.

„Pe rețeaua rutieră națională, circulația se desfășoară în condiții normale, chiar și în zonele afectate de precipitații abundente și vânt puternic”, au transmis reprezentanții Ministerului Transporturilor. Aceștia au precizat că pe DN 22D, în județul Tulcea, și pe DN 2A, în localitatea Gălbiori, județul Ialomița, s-au format acumulări de apă pe carosabil. Echipelor de intervenție li s-a solicitat să evacueze apa și să semnalizeze corespunzător zonele afectate.

Transfăgărășanul (DN 7C) și Transalpina (DN 67C) rămân închise circulației, conform programului sezonier de restricționare, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile la altitudine.

Ministerul a precizat că activitatea portuară se desfășoară normal, porturile fiind deschise navigației. Totuși, Bara Sulina este închisă din cauza vântului puternic și a ploilor, urmând ca restricțiile să fie ridicate imediat ce condițiile meteo permit. ARSVOM și AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune.

Traficul feroviar se desfășoară normal, iar până în prezent nu au fost raportate incidente care să afecteze infrastructura sau circulația trenurilor.