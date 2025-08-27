Ultima ora
27 aug. 2025 | 10:46
de Andrei Simion

Industria auto germană, în colaps: peste 50.000 de locuri de muncă tăiate și profituri în cădere

AUTO
Industria auto germană, în colaps: peste 50.000 de locuri de muncă tăiate și profituri în cădere
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Profimedia)

Industria auto germană, considerată motorul economiei celei mai mari țări din Uniunea Europeană, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. În ultimele 12 luni, sectorul a pierdut aproximativ 51.500 de locuri de muncă, echivalentul a aproape 7% din forța de muncă, potrivit unei analize EY bazate pe datele biroului de statistică Destatis. Aproape jumătate dintre concedierile operate în economia Germaniei, între iulie 2024 și iunie 2025, provin din industria auto, scrie News.ro.

Un sector cheie, lovit de probleme structurale

Raportul EY subliniază că niciun alt sector industrial german nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajați. Comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei, industria auto are acum cu peste 112.000 de locuri de muncă mai puțin.

Cauzele acestei crize sunt multiple: scăderile abrupte de profituri, supracapacitățile de producție și dificultățile întâmpinate pe piețele externe. Veniturile din sector au scăzut cu 1,6% în trimestrul al doilea din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce economia germană în ansamblu a înregistrat o contracție de 2,1%. Volkswagen, cel mai mare producător auto al țării, a raportat o scădere accentuată a profitului trimestrial și a redus prognoza pentru întregul an.

Concurența chineză și presiunea politică americană

Pe lângă problemele interne, producătorii germani se confruntă cu o competiție dură din partea companiilor chineze, care câștigă cote de piață tot mai mari în segmentul vehiculelor electrice. În același timp, tranziția către electromobilitate este complicată de costuri ridicate, ritm lent de adaptare și birocrația germană, care încetinește investițiile.

Un alt factor destabilizator este politica comercială a administrației Trump, care a generat o scădere de 8,6% a exporturilor auto germane către Statele Unite în prima jumătate a anului 2025. Deși noul acord comercial UE-SUA prevede tarife de 15% pentru automobile, aplicarea acestora depinde de reducerea unor taxe industriale europene, ceea ce adaugă un strat suplimentar de incertitudine.

Perspective economice tot mai sumbre

Contextul macroeconomic agravează dificultățile industriei auto. După o creștere modestă de 0,3% în primul trimestru din 2025, PIB-ul Germaniei a scăzut cu 0,3% în al doilea trimestru, continuând tendința de stagnare și declin din 2023 și 2024. EY avertizează că exporturile către SUA vor rămâne sub presiune din cauza tarifelor, iar cele către China vor fi afectate de cererea în scădere.

În plus, restructurările deja anunțate la nivelul marilor companii industriale germane riscă să aducă noi pierderi de locuri de muncă, amplificând tensiunile sociale și economice. Industria auto, odinioară simbol al puterii economice germane, pare să fi devenit punctul nevralgic al unei economii care își caută echilibrul într-o lume tot mai competitivă și fragmentată.

