Îndulcitorii artificiali pot afecta sănătatea cognitivă: un studiu îi asociază cu îmbătrânirea prematură a creierului

Un nou studiu publicat în revista medicală Neurology atrage atenția asupra unui risc major legat de consumul îndulcitorilor artificiali. Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumă în mod regulat cantități mari de îndulcitori cu puține sau fără calorii – precum aspartamul, zaharina sau eritritolul – prezintă un declin cognitiv accelerat, echivalent cu 1,6 ani de îmbătrânire a creierului.

Rezultatele sunt deosebit de relevante pentru adulții de vârstă mijlocie, unde legătura a fost observată cu cea mai mare claritate. Concluziile vin pe fondul unei serii de cercetări care pun sub semnul întrebării siguranța pe termen lung a acestor produse, adesea promovate ca alternative sănătoase la zahăr.

Studiul citat de The Guardian s-a bazat pe un eșantion de 12.772 de funcționari publici din Brazilia, cu o vârstă medie de 52 de ani. Participanții au fost monitorizați timp de aproximativ opt ani, perioadă în care au completat chestionare despre alimentație și au fost supuși unor teste cognitive, inclusiv exerciții de memorie și fluență verbală.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau cele mai mari cantități de îndulcitori artificiali înregistrau un declin cognitiv cu 62% mai rapid decât cei cu un consum redus. Acest lucru s-a tradus în termeni practici printr-o pierdere a capacităților de gândire și memorie echivalentă cu aproximativ un an și jumătate de îmbătrânire naturală.

Printre îndulcitorii analizați s-au numărat aspartamul, zaharina, acesulfamul K, eritritolul, sorbitolul și xilitolul. Consumul zilnic al acestor substanțe a fost asociat cu deteriorarea memoriei, scăderea fluenței verbale și a funcției cognitive generale.

Un aspect important relevat de cercetare este că efectele negative au fost observate mai ales la persoanele sub 60 de ani, ceea ce sugerează că îndulcitorii pot fi deosebit de dăunători pentru adulții de vârstă mijlocie.

Între recomandările cercetătorilor și criticile industriei

Autorii studiului avertizează că utilizarea pe termen lung a îndulcitorilor artificiali ar putea avea consecințe serioase pentru sănătatea creierului. Ei recomandă limitarea consumului și orientarea către alternative mai naturale, cum ar fi tagatoza, mierea sau siropul de arțar.

„Îndulcitorii cu puține sau fără calorii sunt adesea văzuți ca o alternativă sănătoasă la zahăr. Totuși, concluziile noastre sugerează că unii dintre aceștia pot avea efecte negative asupra sănătății cognitive în timp”, a declarat Claudia Kimie Suemoto, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Universitatea din São Paulo.

Industria alimentară a reacționat rapid, contestând validitatea rezultatelor. British Soft Drinks Association a subliniat că studiul este unul observațional și nu poate dovedi o relație directă de cauzalitate. Reprezentanții industriei au insistat că toți marii actori din domeniul sănătății publice consideră îndulcitorii siguri, motiv pentru care sunt folosiți de zeci de ani în alimente, băuturi și chiar produse farmaceutice.

De asemenea, International Sweeteners Association (ISA) a afirmat că există un consens științific în privința siguranței acestor produse și că studiul arată doar o corelație statistică, nu o dovadă definitivă că îndulcitorii provoacă declin cognitiv.

Ce înseamnă pentru consumatori

Controversa ridicată de acest studiu pune din nou în prim-plan dilema consumatorilor: să aleagă zahărul, cu riscul său bine documentat de obezitate și diabet, sau îndulcitorii artificiali, acum suspectați că afectează sănătatea creierului?

Specialiștii subliniază că, deși studiul nu stabilește o legătură cauzală absolută, mesajul de precauție este clar. Reducerea consumului de produse ultraprocesate și alegerea unor alternative cât mai naturale pot reprezenta pași importanți pentru menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

Totodată, descoperirile ar putea influența politicile publice în domeniul nutriției, mai ales în țările unde consumul de băuturi răcoritoare dietetice și deserturi cu îndulcitori este în continuă creștere. Într-o lume preocupată de reducerea consumului de zahăr, rezultatele din Brazilia atrag atenția că soluțiile propuse pot avea, la rândul lor, efecte secundare.

În concluzie, studiul nu pune punct dezbaterii despre siguranța îndulcitorilor, dar adaugă o nouă dimensiune: posibilul impact asupra sănătății cognitive. În timp ce cercetările continuă, cel mai prudent sfat pentru consumatori este moderația și orientarea către surse naturale de îndulcire.