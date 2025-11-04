Indicatorul rutier pe care şoferii îl ignoră mereu. Ce trebuie să faci când îl vezi?

În aglomerația zilnică de pe șoselele din România, există un indicator rutier care, deși are un rol esențial în siguranța rutieră, este adesea trecut cu vederea de către șoferi. Este vorba despre semnul „Drum aglomerat”, unul dintre cele mai importante avertismente întâlnite în special pe autostrăzi și drumurile naționale intens circulate. Deși pare banal, acest indicator transmite o informație crucială: riscul crescut de accidente cauzate de nerespectarea distanței de siguranță.

Ce înseamnă indicatorul „Drum aglomerat”

Semnul „Drum aglomerat” este amplasat, de regulă, pe segmentele de drum unde traficul este dens, iar riscul de tamponări în lanț este ridicat. Poate fi întâlnit pe autostrăzi, la intrările în marile orașe sau în zonele cu trafic de tranzit intens. În unele cazuri, indicatorul este afișat electronic pe panourile luminoase amplasate deasupra benzilor de circulație.

Când acest semnal se aprinde, el avertizează conducătorii auto că urmează o porțiune de drum cu trafic încetinit sau blocat. Scopul este ca șoferii să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față, reducând astfel riscul de coliziuni multiple.

Ignorarea acestui semnal poate avea consecințe grave, mai ales pe autostrăzile unde viteza de deplasare este mare, iar reacțiile întârziate pot duce la accidente în lanț.

Ce trebuie să faci când vezi acest semn

Atunci când un șofer întâlnește indicatorul „Drum aglomerat”, primul pas este să reducă treptat viteza și să se asigure că are suficient spațiu între propria mașină și cea din față. De asemenea, este important să evite frânările bruște, care pot surprinde conducătorii auto din spate.

Menținerea unei distanțe corespunzătoare este esențială, mai ales pe porțiunile unde traficul se mișcă în valuri. În aceste situații, reacțiile șoferilor trebuie să fie calme și previzibile.

În plus, aprinderea luminilor de avarie pentru scurt timp, atunci când traficul se oprește brusc, este o practică utilă pentru a-i avertiza pe ceilalți participanți la trafic despre pericolul iminent.

Unde se întâlnește cel mai des indicatorul

Indicatorul „Drum aglomerat” este frecvent instalat pe autostrăzi și drumuri expres, unde fluxul de mașini este constant și intens. Acesta este vizibil mai ales în zonele apropiate de noduri rutiere, intrări în marile orașe sau pe segmentele unde se formează ambuteiaje la orele de vârf.

De asemenea, el poate apărea și pe panourile electronice amplasate deasupra benzilor de circulație, însoțit uneori de mesaje precum „trafic intens”, „accident pe banda 2” sau „reduceți viteza”.

Astfel de sisteme inteligente de avertizare sunt folosite pentru a fluidiza circulația și a reduce numărul de incidente cauzate de neatenție sau de distanțele prea mici între vehicule.

De ce este ignorat semnul „Drum aglomerat”

Mulți șoferi consideră acest semn un simplu avertisment fără importanță practică, ceea ce duce la o atitudine de neglijență. Totuși, studiile efectuate la nivel european arată că peste 25% dintre accidentele în lanț se produc din cauza nerespectării distanței minime între vehicule — tocmai situația pe care indicatorul „Drum aglomerat” încearcă să o prevină.

Lipsa de atenție, viteza neadaptată și traficul intens sunt o combinație periculoasă. De aceea, autoritățile rutiere reamintesc constant importanța respectării semnelor de circulație și a regulilor de siguranță, mai ales în condițiile în care infrastructura rutieră este din ce în ce mai aglomerată.

Un indicator simplu, dar vital

Chiar dacă pare un detaliu minor, indicatorul „Drum aglomerat” joacă un rol esențial în prevenirea accidentelor. Reacția corectă a șoferilor la apariția acestui semn poate face diferența între o deplasare sigură și un incident rutier grav.

Respectarea acestui avertisment nu doar că previne coliziunile, ci contribuie și la un trafic mai fluid și mai sigur pentru toți participanții.