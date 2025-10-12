Greșeala periculoasă pe care mulți șoferi o fac pe drumurile cu prioritate

Pe drumurile aglomerate, unde fiecare mișcare contează, semnalizarea corectă poate face diferența între o călătorie sigură și un accident grav. Chiar și șoferii experimentați pot cădea în capcana unei reguli interpretate greșit, mai ales când vine vorba despre intersecțiile de pe drumurile cu prioritate. Deși semnele rutiere par clare, realitatea arată că mulți conducători auto comit aceeași greșeală, din neatenție sau din obișnuință.

O confuzie des întâlnită la semnul „drum cu prioritate”

Indicatorul „drum cu prioritate” este unul dintre cele mai des întâlnite pe șosele, însă, paradoxal, și unul dintre cele mai greșit înțelese. Deși simbolul său este familiar, în combinație cu semnele suplimentare, acesta poate crea confuzie în rândul șoferilor.

Mulți conducători auto cred, în mod eronat, că trebuie să folosească semnalizarea atunci când merg drept înainte. În realitate, explică experții ADAC (Automobil Clubul German), aceasta este o concepție greșită care contravine regulilor de circulație.

Conform ADAC, semnalizarea se folosește doar atunci când șoferul schimbă direcția de mers, nu atunci când continuă deplasarea pe același drum, chiar dacă traseul acestuia pare să se modifice. Cu alte cuvinte, mersul drept înainte nu reprezintă o schimbare de direcție, indiferent de configurația drumului.

Prin urmare, utilizarea semnalizării atunci când vehiculul continuă să meargă drept pe drumul prioritar nu doar că este inutilă, ci și greșită din punct de vedere legal.

Consecințele semnalizării incorecte pot fi grave

Un avocat al ADAC a explicat într-un videoclip publicat pe YouTube de ce acest obicei aparent banal poate avea efecte periculoase.

„Acest lucru poate duce la neînțelegeri și chiar accidente”, avertizează el.

Situația tipică apare în momentul în care un alt vehicul așteaptă la intersecție, fie pe partea stângă, fie pe dreapta, în funcție de configurația drumului. Dacă șoferul care circulă pe drumul cu prioritate semnalizează greșit, conducătorul celuilalt vehicul ar putea interpreta că acesta intenționează să vireze pe strada „lui”. Rezultatul? O pornire greșită din intersecție și, în cel mai rău caz, un impact.

ADAC atrage atenția că semnalizarea inutilă poate crea confuzie și poate induce în eroare ceilalți participanți la trafic, chiar și atunci când intențiile șoferului sunt corecte.

Și lipsa semnalizării poate fi o greșeală

La polul opus, nici lipsa semnalizării nu este mai puțin periculoasă. Există situații în care șoferii nu folosesc deloc semnalizarea, considerând că drumul prioritar „dictează” direcția corectă de mers.

Așadar, regula este simplă, dar fermă: se semnalizează doar atunci când se schimbă direcția de deplasare. Când mașina continuă să circule pe drumul cu prioritate, nu este nevoie de niciun semnal luminos. Când se virează, fie la stânga, fie la dreapta, ieșind de pe drumul cu prioritate, semnalizarea este obligatorie.

Confuzia din trafic poate fi evitată prin respectarea regulilor

Specialiștii ADAC subliniază că aceste confuzii pot fi evitate ușor dacă șoferii se bazează pe un principiu de bază: semnalizarea nu se folosește pentru a „confirma” prioritatea, ci pentru a anunța o schimbare de direcție.

De multe ori, graba, rutina sau neatenția îi determină pe conducători să semnalizeze automat, fără să analizeze exact situația din teren. Rezultatul este o rețea de semnale luminoase contradictorii, care pot induce în eroare ceilalți participanți la trafic.

ADAC reamintește că disciplinarea și respectarea semnelor de circulație sunt cheia unei deplasări sigure. În plus, evitarea semnalizării greșite reduce riscul de accidente cauzate de neînțelegeri la intersecții.