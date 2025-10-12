Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
12 oct. 2025 | 19:25
de Vieriu Ionut

Greșeala periculoasă pe care mulți șoferi o fac pe drumurile cu prioritate

AUTO
Greșeala periculoasă pe care mulți șoferi o fac pe drumurile cu prioritate
Mulți șoferi din România și din Europa comit o greșeală periculoasă atunci când circulă pe drumurile cu prioritate

Pe drumurile aglomerate, unde fiecare mișcare contează, semnalizarea corectă poate face diferența între o călătorie sigură și un accident grav. Chiar și șoferii experimentați pot cădea în capcana unei reguli interpretate greșit, mai ales când vine vorba despre intersecțiile de pe drumurile cu prioritate. Deși semnele rutiere par clare, realitatea arată că mulți conducători auto comit aceeași greșeală, din neatenție sau din obișnuință.

O confuzie des întâlnită la semnul „drum cu prioritate”

Indicatorul „drum cu prioritate” este unul dintre cele mai des întâlnite pe șosele, însă, paradoxal, și unul dintre cele mai greșit înțelese. Deși simbolul său este familiar, în combinație cu semnele suplimentare, acesta poate crea confuzie în rândul șoferilor.

Mulți conducători auto cred, în mod eronat, că trebuie să folosească semnalizarea atunci când merg drept înainte. În realitate, explică experții ADAC (Automobil Clubul German), aceasta este o concepție greșită care contravine regulilor de circulație.

Vezi și:
Țara care pune limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
Cine este de vină dacă faci accident în sensul giratoriu. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi

Conform ADAC, semnalizarea se folosește doar atunci când șoferul schimbă direcția de mers, nu atunci când continuă deplasarea pe același drum, chiar dacă traseul acestuia pare să se modifice. Cu alte cuvinte, mersul drept înainte nu reprezintă o schimbare de direcție, indiferent de configurația drumului.

Prin urmare, utilizarea semnalizării atunci când vehiculul continuă să meargă drept pe drumul prioritar nu doar că este inutilă, ci și greșită din punct de vedere legal.

Consecințele semnalizării incorecte pot fi grave

Un avocat al ADAC a explicat într-un videoclip publicat pe YouTube de ce acest obicei aparent banal poate avea efecte periculoase.

„Acest lucru poate duce la neînțelegeri și chiar accidente”, avertizează el.

Situația tipică apare în momentul în care un alt vehicul așteaptă la intersecție, fie pe partea stângă, fie pe dreapta, în funcție de configurația drumului. Dacă șoferul care circulă pe drumul cu prioritate semnalizează greșit, conducătorul celuilalt vehicul ar putea interpreta că acesta intenționează să vireze pe strada „lui”. Rezultatul? O pornire greșită din intersecție și, în cel mai rău caz, un impact.

ADAC atrage atenția că semnalizarea inutilă poate crea confuzie și poate induce în eroare ceilalți participanți la trafic, chiar și atunci când intențiile șoferului sunt corecte.

Și lipsa semnalizării poate fi o greșeală

La polul opus, nici lipsa semnalizării nu este mai puțin periculoasă. Există situații în care șoferii nu folosesc deloc semnalizarea, considerând că drumul prioritar „dictează” direcția corectă de mers.

Așadar, regula este simplă, dar fermă: se semnalizează doar atunci când se schimbă direcția de deplasare. Când mașina continuă să circule pe drumul cu prioritate, nu este nevoie de niciun semnal luminos. Când se virează, fie la stânga, fie la dreapta, ieșind de pe drumul cu prioritate, semnalizarea este obligatorie.

Ieșirea de pe drumul cu prioritate Sursă foto: Captură

Ieșirea de pe drumul cu prioritate Sursă foto: Captură

Confuzia din trafic poate fi evitată prin respectarea regulilor

Specialiștii ADAC subliniază că aceste confuzii pot fi evitate ușor dacă șoferii se bazează pe un principiu de bază: semnalizarea nu se folosește pentru a „confirma” prioritatea, ci pentru a anunța o schimbare de direcție.

De multe ori, graba, rutina sau neatenția îi determină pe conducători să semnalizeze automat, fără să analizeze exact situația din teren. Rezultatul este o rețea de semnale luminoase contradictorii, care pot induce în eroare ceilalți participanți la trafic.

ADAC reamintește că disciplinarea și respectarea semnelor de circulație sunt cheia unei deplasări sigure. În plus, evitarea semnalizării greșite reduce riscul de accidente cauzate de neînțelegeri la intersecții.

Cât ține valul de frig care aduce îngheț și brumă. Zonele unde temperaturile scad sub zero grade
Recomandări
Amendă de 15.000 de lei și suspendarea permisului pentru 600 de zile pentru un tânăr din Constanța, după o cursă nebună prin oraș
Amendă de 15.000 de lei și suspendarea permisului pentru 600 de zile pentru un tânăr din Constanța, după o cursă nebună prin oraș
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
Incendiu devastator la mănăstirea unde a fost canonizat Carlo Acutis, „Influencerul lui Dumnezeu”. Lăcașul istoric a fost mistuit de flăcări
Incendiu devastator la mănăstirea unde a fost canonizat Carlo Acutis, „Influencerul lui Dumnezeu”. Lăcașul istoric a fost mistuit de flăcări
Precizări oficiale RAR despre anvelopele de iarnă și cele all season: ce marcaje trebuie să aibă
Precizări oficiale RAR despre anvelopele de iarnă și cele all season: ce marcaje trebuie să aibă
Reacția lui Leonard Doroftei după ce românii l-au acuzat că vrea înrolarea tinerilor în armată: „Am făcut proba”
Reacția lui Leonard Doroftei după ce românii l-au acuzat că vrea înrolarea tinerilor în armată: „Am făcut proba”
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour
Sortiment de lasagna vegan, retras de la vânzare din magazinele Carrefour
Așa scapi de șoareci și șobolani fără chimicale. Ai nevoie doar de câteva frunze
Așa scapi de șoareci și șobolani fără chimicale. Ai nevoie doar de câteva frunze
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
Revista presei
Adevarul
Marea prăbuşire. Ne îndreptăm spre o altă criză majoră de tip 1929?
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...