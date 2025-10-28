Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 09:59
de Daoud Andra

Când ai voie să oprești pe banda de urgență. Amenzile pot ajunge la 4.000 de lei și permisul se suspendă 90 de zile

Legislație
Când ai voie să oprești pe banda de urgență. Amenzile pot ajunge la 4.000 de lei și permisul se suspendă 90 de zile
FOTO: Arhivă

Banda de urgență a devenit, din păcate, una dintre cele mai abuzate porțiuni ale autostrăzilor din România. Deși este destinată exclusiv situațiilor critice, tot mai mulți șoferi o folosesc în mod nejustificat – pentru depășiri, pentru a evita ambuteiajele sau, pur și simplu, pentru a opri câteva minute. Cei care aleg această „scurtătură” riscă, însă, sancțiuni severe: amenzi care pot depăși 4.000 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

Ce reprezintă banda de urgență și când este permisă oprirea

Banda de urgență este o zonă de siguranță amplasată pe marginea autostrăzilor și are rolul de a permite accesul rapid al vehiculelor de intervenție – ambulanțe, poliție sau pompieri – în caz de accidente sau alte urgențe. Deși este mai îngustă decât benzile obișnuite, are, în general, o lățime de aproximativ 3,3 metri, suficientă pentru oprirea în siguranță a oricărui tip de autovehicul, inclusiv a camioanelor. Ea este delimitată de o linie albă continuă, semn clar că accesul neautorizat este interzis.

Conform articolului 74, alineatul (3) din Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, „Se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar.”

Prin urmare, oprirea pe banda de urgență este permisă doar în situații strict limitate, cum ar fi:

  • Defecțiuni tehnice grave ale mașinii, care împiedică deplasarea în siguranță;
  • Accidente rutiere, când vehiculul nu mai poate fi mutat;
  • Urgențe medicale, care necesită intervenție imediată;
  • Staționări temporare impuse de autorități, precum poliția rutieră sau administratorul drumului.

În toate aceste cazuri, șoferul trebuie să acționeze cu prudență: să pornească luminile de avarie, să monteze triunghiurile reflectorizante la distanța corespunzătoare și să se asigure că el și pasagerii se află în afara carosabilului, într-un loc sigur.

Sancțiunile pentru folosirea nejustificată

Orice alt motiv – fie el disconfort, neatenție sau graba de a evita o coloană – se sancționează sever. Potrivit articolului 102 (1), punctul 17 din aceeași ordonanță, „nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi” constituie contravenție din clasa a IV-a de sancțiuni. Asta înseamnă o amendă între 9 și 20 de puncte, adică între 1.305 și 2.900 de lei, dar în funcție de circumstanțe și cumul de abateri, suma poate depăși 4.000 de lei. În plus, permisul de conducere se suspendă pentru 90 de zile.

Banda de urgență nu este o bandă de circulație suplimentară. Ea poate face diferența pentru victimele unui accident sau pentru echipajele care intervin. Chiar și în condiții de trafic intens, folosirea acestei benzi pentru depășiri sau pentru a scăpa de aglomerație este ilegală și extrem de periculoasă.

