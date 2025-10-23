Ultima ora
Incident la Ambasada Rusiei din Bucureşti: Un bărbat a încercat să intre cu maşina în poartă. Cum a evitat jandarmul de serviciu o tragedie

Incident la Ambasada Rusiei din Bucureşti: Un bărbat a încercat să intre cu maşina în poartă. Cum a evitat jandarmul de serviciu o tragedie
Sediul Ambasadei Rusiei în Bucureşti (Foto: Facebook)

Un bărbat aflat sub influenţa substanţelor psihoactive a încercat, în noaptea de miercuri spre joi, să lovească cu maşina poarta de acces a Ambasadei Rusiei din Bucureşti, fiind oprit la timp de forţele de ordine. Incidentul s-a produs în jurul orei 03:15, iar intervenţia promptă a jandarmului aflat în postul de pază a împiedicat o posibilă tragedie.

Un bărbat drogat a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, bărbatul a fost somat verbal să se oprească, după care a încercat să fugă de la faţa locului.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat verbal, reuşind să-l oprească. Ulterior, a solicitat sprijin, iar în scurt timp au sosit două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să plece cu autovehiculul, însă a fost blocată şi imobilizată”, se arată în comunicatul oficial.

Surse citate de News.ro au confirmat că incidentul a avut loc la Ambasada Federaţiei Ruse, situată în sectorul 1 al Capitalei.

Cine este şoferul?

Poliţiştii rutieri sosiţi la faţa locului au constatat că şoferul, un cetăţean român de 53 de ani, avea permisul de conducere suspendat. Testarea rapidă pentru substanţe interzise a indicat prezenţa benzodiazepinei şi amfetaminei în organism. Acesta a fost condus la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice, iar ulterior la sediul Brigăzii Rutiere, pentru continuarea verificărilor şi dispunerea măsurilor legale.

Autorităţile au precizat că securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative. Ancheta este în curs pentru stabilirea exactă a circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

