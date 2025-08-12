Incident în timpul unui meci al Emmei Răducanu. Sportiva a cerut evacuarea din tribune a unui copil care plângea. Cum a reacționat arbitrul

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 12:18
de Badea Violeta

SPORT
Momente tensionate au avut loc la meciul Emmei Raducanu

Meciul dintre Emma Răducanu și Arina Sabalenka, disputat luni la turneul WTA de la Cincinnati, a fost marcat de un moment neașteptat. Jucătoarea britanică i-a cerut arbitrului de scaun evacuarea unui copil mic din tribune, deranjată de plânsul acestuia. Episodul a stârnit reacții din partea publicului și a adăugat tensiune unei partide deja intense.

Moment neașteptat în timpul duelului dintre Emma Răducanu și Arina Sabalenka

La scorul de 40-40 în setul decisiv, Emma Răducanu s-a oprit și s-a adresat arbitrului, plângându-se de zgomotul din tribune. Oficialul i-a explicat că sursa era un copil mic care plângea și a întrebat-o dacă dorește să solicite îndepărtarea acestuia. Unele voci din public au răspuns afirmativ, iar sportiva de 22 de ani a dat din cap în semn de aprobare.

Nu este clar dacă micuțul a fost efectiv rugat să părăsească tribuna, însă după scurta discuție, Emma Răducanu a reluat jocul. Publicul a întâmpinat reluarea meciului cu aplauze, iar imediat britanica a beneficiat de o eroare a adversarei, câștigând punctul următor.

Un meci intens, decis în tie-break

Partida a continuat la aceeași intensitate, ambele jucătoare forțând limitele după peste trei ore de joc. Așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în acest sezon, Arina Sabalenka a reușit să se impună, profitând de experiența sa în momentele-cheie.

Cu această victorie, belarusa a bifat al 18-lea tie-break câștigat în 2025, stabilind un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open. Rezultatul confirmă forma excelentă a jucătoarei din Belarus, care s-a calificat în optimile turneului.

Următoarea adversară a Arinei Sabalenkăi

În runda următoare, Arina Sabalenka o va întâlni pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro. Meciul promite să fie unul interesant, având în vedere stilurile contrastante de joc.

Pentru Emma Răducanu, această înfrângere rămâne una dureroasă, nu doar din cauza scorului, ci și a episodului neobișnuit cu plânsul copilului.

Momentul a împărțit opiniile fanilor: unii au considerat cererea ei justificată în contextul concentrării necesare la acest nivel, în timp ce alții au văzut-o ca pe o reacție exagerată.

Indiferent de interpretări, partida de la Cincinnati va rămâne în memoria publicului nu doar pentru lupta sportivă, ci și pentru incidentul care a adus în discuție rolul atmosferei din tribune în marile competiții de tenis.

