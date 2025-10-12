Donald Trump a făcut al doilea control medical. Ce au scris medicii în raportul despre starea sa cardiacă

Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite, a trecut recent printr-un nou control medical de rutină. Rezultatele sunt, potrivit medicilor, mai mult decât îmbucurătoare: politicianul republican, în vârstă de 79 de ani, se află într-o „stare de sănătate excelentă”, iar vârsta sa cardiacă ar fi cu 14 ani mai mică decât cea cronologică, după cum arată raportul oficial.

Ce scrie în raportul medical al lui Donald Trump

Examinarea a avut loc la Spitalul Militar Walter Reed, din apropierea Washingtonului, acolo unde președinții americani efectuează, în mod tradițional, controalele medicale periodice. Acesta a fost al doilea control efectuat de Donald Trump de la întoarcerea sa la Casa Albă. Raportul, publicat vineri de Administrația Prezidențială și preluat de principalele agenții de presă internaționale, confirmă faptul că liderul se bucură de o stare fizică și psihică stabile, fără afecțiuni majore.

Documentul semnat de dr. Sean Barbabella, medicul oficial al președintelui, notează că: „Președintele Donald Trump continuă să aibă o sănătate excepțională, cu performanțe cardiovasculare, pulmonare, neurologice și fizice bune”. În plus, analiza medicală subliniază că rezultatele testelor efectuate indică o funcționare optimă a inimii, plămânilor și a sistemului nervos.

Raportul menționează și că Donald Trump a fost vaccinat antigripal și a primit o doză de rapel a vaccinului anti-COVID-19, măsură considerată necesară „în pregătirea călătoriilor internaționale”. Decizia vine într-un context controversat, dat fiind că secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a limitat recent accesul la unele doze de vaccin anti-COVID.

Starea de sănătate a lui Trump, un subiect intens discutat

Controlul medical de vineri a fost anunțat în cursul săptămânii de Casa Albă, fiind descris ca un „control medical anual de rutină”. Primul control din acest an, efectuat în luna aprilie, a avut de asemenea rezultate foarte bune. Atunci, dr. Barbabella declara că Trump se afla „într-o formă remarcabilă pentru vârsta sa” și că nu existau motive de îngrijorare legate de starea sa generală.

Totuși, starea de sănătate a președintelui a rămas subiect de discuție, mai ales în contextul vârstei sale. Deși speculațiile privind sănătatea lui Trump nu au atins nivelul de intensitate al celor cu care s-a confruntat predecesorul său, Joe Biden, unele imagini recente au stârnit întrebări. Liderul american a fost surprins cu vânătăi vizibile pe mâna dreaptă, acoperite cu un strat gros de machiaj.

Casa Albă a explicat însă că aceste urme ar fi provocate de „strângerile de mână frecvente” la evenimentele publice și de utilizarea aspirinei – un tratament obișnuit pentru menținerea sănătății cardiovasculare. În plus, administrația a confirmat că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună și benignă, manifestată prin umflarea gleznelor, dar fără consecințe medicale grave.

Prin urmare, potrivit concluziilor medicilor de la Walter Reed, starea generală a lui Donald Trump este foarte bună, iar funcțiile sale vitale se află în parametri optimi. Raportul confirmă că liderul republican își poate continua activitatea la Casa Albă fără restricții medicale, menținându-și, cel puțin pentru moment, reputația de a fi „într-o formă mai tânără decât vârsta din buletin”.