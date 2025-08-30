Incendiul izbucnit în urma exploziei de la Amara a fost stins. Autoritățile au măsurat emisiile de gaze din zonă

La Amara, județul Ialomița, situația revine treptat la normal după incidentul produs în urma unui foraj de mare adâncime. Pompierii au anunțat sâmbătă dimineață că incendiul declanșat în zona afectată a fost stins, iar pericolul imediat a fost înlăturat.

Cum s-a declanșat incendiul

Explozia s-a produs vineri seară, în momentul în care o pungă de gaze subterane a fost perforată în timpul unor lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Impactul a fost puternic, generând un jet spectaculos de apă și gaze, care a aruncat materiale solide la înălțimi de până la 50-60 de metri și a provocat formarea unui crater cu o rază de circa 40-50 de metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița a precizat:

”În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50 – 60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40 – 50 metri. Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20 – 30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ. În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc”.

Din cauza riscului ridicat, autoritățile au evacuat preventiv 270 de persoane din 144 de locuințe, stabilind o zonă de siguranță pe o rază de 300 de metri. Din fericire, nu au fost raportate victime sau probleme medicale. Populația a fost alertată printr-un mesaj RO-ALERT, iar echipajele de intervenție au rămas în teren pentru a preveni reaprinderea flăcărilor.

Monitorizarea emisiilor de gaze

Pompierii au intervenit la fața locului cu roboți, iar incendiul a fost lichidat în cursul nopții. Pe lângă stingerea incendiului, o atenție deosebită a fost acordată monitorizării emisiilor de gaze. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a precizat:

”Echipajele CBRN au efectuat măsurători, iar valorile indicate de către aparatele de detecție și monitorizare sunt în limitele normale. Se vor executa misiuni de monitorizare și cercetare cu autospeciala CBRN USISU (Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență) în toată localitatea Amara, pentru obținerea datelor suplimentare”.

Pentru a sprijini operațiunea, la fața locului a fost trimisă și autospeciala de transport roboți de la ISU București-Ilfov, destinată eficientizării misiunilor complexe.

Gestionarea crizei a implicat un efort colectiv al pompierilor din Ialomița, al specialiștilor CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, dar și al reprezentanților Gărzii de Mediu, Apelor Române, furnizorilor de utilități și autorităților locale și județene.

Chiar dacă incendiul a fost lichidat, echipele rămân în teren pentru supraveghere și verificări suplimentare. Pompierii au transmis că zona va fi monitorizată în continuare, pentru a elimina orice risc de reapariție a flăcărilor sau de degajare de gaze nocive.