Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri

Un incendiu de vegetație uscată izbucnit sâmbătă după-amiază în apropiere de Ploiești a cuprins aproximativ 80 de hectare de teren. Flăcările s-au extins rapid peste vegetația uscată, mărăciniș și deșeuri din plastic, generând un fum dens vizibil de la mare distanță. Pompierii intervin de câteva ore pentru a limita pagubele și pentru a opri extinderea focului.

Zona afectată de flăcări

Incendiul a izbucnit în zona localităților Brazi și Berceni, aflate la mică distanță de municipiul Ploiești. Suprafața afectată se ridică la 80 de hectare, unde ard vegetație uscată, mărăciniș și deșeuri.

Degajări masive de fum

Din cauza deșeurilor din plastic aflate pe teren, incendiul produce un fum dens, vizibil pe o arie extinsă. Douăzeci de pompieri prahoveni sunt implicați în operațiunile de stingere, luptând cu focul de mai multe ore.

Alte incendii în județ

Concomitent cu incendiul de la Brazi și Berceni, pompierii au mai fost chemați sâmbătă după-amiază să intervină la alte șase incendii de vegetație. Acestea s-au produs la Băicoi, Bănești, Păulești, Urlați, Brazii de Jos și Iordăcheanu.