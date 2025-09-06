Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 20:26
de Bianca Dumbrăveanu

Incendiu puternic lângă Ploiești: 80 de hectare cuprinse de flăcări, fum dens vizibil de la kilometri

Un incendiu de vegetație uscată izbucnit sâmbătă după-amiază în apropiere de Ploiești a cuprins aproximativ 80 de hectare de teren. Flăcările s-au extins rapid peste vegetația uscată, mărăciniș și deșeuri din plastic, generând un fum dens vizibil de la mare distanță. Pompierii intervin de câteva ore pentru a limita pagubele și pentru a opri extinderea focului.

Zona afectată de flăcări

Incendiul a izbucnit în zona localităților Brazi și Berceni, aflate la mică distanță de municipiul Ploiești. Suprafața afectată se ridică la 80 de hectare, unde ard vegetație uscată, mărăciniș și deșeuri.

Degajări masive de fum

Din cauza deșeurilor din plastic aflate pe teren, incendiul produce un fum dens, vizibil pe o arie extinsă. Douăzeci de pompieri prahoveni sunt implicați în operațiunile de stingere, luptând cu focul de mai multe ore.

Alte incendii în județ

Concomitent cu incendiul de la Brazi și Berceni, pompierii au mai fost chemați sâmbătă după-amiază să intervină la alte șase incendii de vegetație. Acestea s-au produs la Băicoi, Bănești, Păulești, Urlați, Brazii de Jos și Iordăcheanu.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Cum scapi rapid de scârțâitul ușilor, fără să le dai jos din balamale
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025
O româncă, uimită de mâncarea primită la un resort de 5 stele în Turcia. Imaginile au făcut furori pe internet
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu nici două zile înaintea începerii noului an. Ce se întâmplă acum cu părinții și elevii
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
Ora meselor la bătrânețe ar putea influența sănătatea și câți ani mai trăim
